Motores, memórias e novidades

Votuporanga recebe o 10º Encontro de Carros Antigos com shows musicais, homenagens, atrações para toda a família e a estreia de um trator de arrancada oficial

FOTO_02

LEG – A Picerne Motos Racing traz ao evento uma atração inédita. O trator de arrancada, vindo de Marechal Cândido Rondon (PR), que disputa competições nacionais. (foto arquivo pessoal)

@caroline_leidiane

O brilho do passado vai tomar conta de Votuporanga nos dias 13 e 14 de setembro, quando o Parque da Cultura se transformará em plataforma da 10ª edição do Encontro de Carros Antigos.

O evento, já consolidado no calendário da cidade, promete reunir cerca de 200 veículos que atravessam gerações e preservam histórias sobre rodas.

Realizado pelo Vintage Clube de Votuporanga em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o encontro celebra a paixão pelo antigomobilismo e reserva atrações para toda a família.

Além dos modelos clássicos e raros que estarão em exposição, a programação inclui homenagens, música ao vivo e uma estreia que promete chamar a atenção. Pela primeira vez na cidade, será apresentado um trator de arrancada oficial, vindo diretamente de Marechal Cândido Rondon (PR), participante do Campeonato Brasileiro de Arrancadão de Tratores. A expectativa é que, em 2026, uma etapa da competição possa ser realizada na cidade.

A abertura será no sábado, às 18h, com apresentação da Banda Zequinha de Abreu. Logo depois, às 21h, o público poderá assistir a um dos momentos mais aguardados, o show da Queen Tribute Brazil, cover oficial da lendária banda britânica.

No domingo, a programação segue com homenagens a antigos mecânicos da cidade, reconhecendo a importância desses profissionais para a memória automobilística local. O palco musical terá ainda a presença da banda Old Chevy, de Campinas, e o show da cantora Laura Moon e os Lunáticos, que encerra as atrações da tarde.

Pensado para receber famílias e visitantes de toda a região, o encontro também contará com espaço para crianças e praça de alimentação.

“Estamos preparando um fim de semana especial, com muitas novidades e a presença de carros que despertam emoção em cada visitante. É uma oportunidade de viver a nostalgia e, ao mesmo tempo, se surpreender com experiências únicas”, destacam os organizadores.

Com entrada solidária, o 10º Encontro de Carros Antigos de Votuporanga reforça a tradição e o vigor do antigomobilismo, transformando o Parque da Cultura em uma vitrine de memórias, histórias e motores.

SERVIÇO

10º Encontro de Carros Antigos de Votuporanga

Data: de 13 e 14 de setembro

Local: Parque da Cultura

Entrada: 2 kg de alimentos não perecíveis