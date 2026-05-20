Mirassol é o segundo brasileiro classificado às oitavas da Libertadores 2026 

Caçula do torneio continental, Leão garante vaga antecipada com a vitória sobre o Always Ready e se junta ao Corinthians entre os classificados.

A vitória por 2 a 1 sobre o Always Ready garantiu o Mirassol nas oitavas de final da Conmebol Libertadores. O Leão conseguiu a classificação com uma rodada de antecedência, no duelo disputado na noite desta terça-feira (19.mai), em Assunção, no Paraguai. O time se junta ao Corinthians como os dois brasileiros classificados ao mata-mata.

O time amarelo e verde disputa uma competição internacional pela primeira vez em sua história centenária. A equipe do interior paulista venceu quatro dos cinco jogos no Grupo G.

A chave tem dois campeões continentais recentes: o Lanús (atual campeão da Recopa e da Sul-Americana) e a LDU (campeã da Sul-Americana 2023).

O Mirassol chegou aos 12 pontos, após cinco rodadas, e é o líder da chave. LDU e Lanús, que se enfrentam ainda nesta quarta-feira, somam seis, enquanto o Always Ready tem três.

A partida desta noite seria em El Alto, na Bolívia, mas foi mudada para o Paraguai por conta dos protestos e bloqueios de rodovias no país do Always Ready.

O Leão ainda entra em campo pela sexta rodada da Libertadores contra o Lanús, na Argentina, podendo confirmar a liderança do grupo. Classificado às oitavas da Copa do Brasil, o time amarelo e verde é o vice-lanterna da Série A do Brasileirão.