FACCHINI conquista prêmio Maiores & Melhores do Transporte 2019

A Facchini S.A foi uma das grandes vencedoras do 32º Prêmio Maiores do Transporte & Melhores do Transporte, evento anual promovido pela OTM Editora. Conquistou o 1º lugar na categoria “Carrocerias e Implementos para Caminhões”, com base no Balanço Financeiro 2018.

De acordo com o Balanço, a Facchini registrou um crescimento de 107% em relação a 2017. Os números expressivos de 2018 e a conquista do 1º lugar do Prêmio Maiores do Transporte & Melhores do Transporte são resultados do desenvolvimento de novos produtos, melhorias dos projetos e aumento da produtividade.

“A conquista deste prêmio é motivo de orgulho por superarmos os anos difíceis de 2015 a 2017”, destaca a diretoria da empresa.

Em 2019, os números também já sinalizam a continuidade da trajetória de crescimento. De acordo com o balanço da Facchini, até o terceiro trimestre deste ano a empresa registrou um crescimento de 60% em relação a 2018.

Fundada em 1950, com 5.000 funcionários, a Facchini S.A conta atualmente com 10 fábricas com linhas distintas e integradas, 29 distribuidores exclusivos no Brasil e 09 distribuidores exclusivos no exterior, responsáveis pelo desenvolvimento, produção e distribuição de implementos rodoviários para todos os segmentos de transporte de caminhões leves, médios e pesados.