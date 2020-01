Santa Casa realiza primeira captação múltipla de órgãos do ano

A Santa Casa de Votuporanga iniciou 2020 com a captação múltipla de órgãos, que foi realizada no dia 04 de janeiro no Hospital, a primeira do ano na região e resultou na retirada de dois rins.

Ao identificar a possibilidade de fazer o procedimento, a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) acionou a Equipe da OPO-SJRP (Organização de Procura de Órgãos do Hospital de Base) que promove a ligação com a rede Nacional de Transplantes e assim proporcionou a realização do mesmo.

Para a coordenadora de Enfermagem da CIHDOTT, Kelly Almeida, é uma honra para o Hospital e todos os membros da comissão iniciar o ano com uma captação múltipla de órgãos. “Sabemos que é um momento delicado para a família, mas quando em vida, as pessoas conversam sobre este assunto e expressam o desejo de ser um doador de órgãos, isso faz toda a diferença na vida de quem está em uma fila de espera para transplantes. Nossa equipe sempre está atenta e disposta a colaborar para que tudo ocorra bem e que este doador possa salvar vidas”, contou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu aos integrantes do CIHDOTT pelo trabalho realizado. “Temos uma equipe qualificada e muito preparada para realizar este tipo de procedimento na Instituição, ficamos muito contentes em saber que iniciamos o ano com esta boa notícia para nós, e para a família que está na fila de espera por um rim. Nosso muito obrigado a todos os envolvidos”, finalizou.

O serviço existe na Santa Casa de Votuporanga desde 2012 e fechou o ano de 2019 com a captação de 115 córneas, oito rins, três fígados e duas válvulas cardíacas.