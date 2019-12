Confraternização de Natal no Rotary Club de Votuporanga

O governador do Distrito 4480, Antonio Orlando Cavichia Filho e esposa Sandra participaram da tradicional festa de confraternização do Rotary Club de Votuporanga, neste domingo, 8 de dezembro. O casal foi recepcionado pelo presidente do clube, Edivam Munhoz Sanches e esposa Carmem; pelos anfitriões da aprazível propriedade rural, os rotarianos Manoel Anzai e Shirley e Mauro Anzai. Também presentes o prefeito da cidade, João Dado, os governadores Alcir Rubens Monteiro (2000-01) e Júlia e José Luiz Sanches Vargas (2007-08) e Maria Lúcia e o governador assistente do Grupo XI, José Luiz Pavam e Rita de Cássia, além de rotarianos, senhoras da Casa da Amizade e integrantes do Rotary Club Satélite de Votuporanga – Cardoso Grandes Lagos e convidados. Na oportunidade, Cavichia participou do plantio de uma árvore samambaia, ato que se repete há mais dez anos. Uma confraternização, recheada de homenagens, para fechar 2019 com chave de ouro.