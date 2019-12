Especial da Record com Eri Johnson e Pérola Faria fará sátira às novelas

A Record marcou para a próxima quarta-feira, dia 18, às 22h30, a exibição do especial “O Figurante”. Segundo os roteiristas Cacau Hygino e Chico Amorim, o programa fará uma grande sátira às telenovelas.

Eri Johnson vive o protagonista, Péricles, figurante que acaba invadindo a gravação de “O Canavial das Maçãs”, uma espécie de mininovela em forma de “pílula dramatúrgica” exibida nos intervalos da novela principal de uma emissora de televisão de poucos recursos.

O personagem guiará o público pelos “decadentes bastidores” da atração e vai testemunhar as tensões entre elenco, produção e direção.

Também no elenco, Angelina Muniz, interpretará a veterana diva da TV Jacira Brandão; Bemvindo Sequeira será o ator canastrão Otacílio Leão – que já foi casado com Jacira; Inês Galvão dará vida à atrapalhada produtora Janete; Giuseppe Oristânio fará o nervoso diretor Lupício, e Pérola Faria surgirá na pele de Kitty Carão, uma blogueira que virou atriz.

“O Figurante” tem o experiente Ivan Zettel na direção-geral e remete aos antigos programas de humor da TV que utilizavam do nonsense(sem sentido) e do pastelão como matéria-prima. Em tempo: existe a possibilidade desse trabalho se tornar série semanal em 2020.

(Elenco de ‘O Figurante’ / Crédito Blad Meneghel)

Empresário

Fábio Lago fará uma participação em “Amor de Mãe”, na Globo. Ele viverá Carlinhos, que vai se apresentar para Ryan (Thiago Martins) como empresário musical, após uma canção do rapaz viralizar.

A sequência deve ir ao ar dentro de duas semanas.

(crédito Victor Pollak / TV Globo)

Nova personagem

Giselle Prattes, após participações em “Tempo de Amar” e “Verão 90”, começa a gravar essa semana como a major Helen, contracenando com Marco Rodrigo (Julio Machado) e Peixoto (Roger Gobeth), em “Malhação: Toda Forma de Amar”. Cenas para exibição em janeiro.

CNN

A CNN Brasil promoveu uma reunião semana passada em São Paulo para, entre outras coisas, explicar sobre o comportamento de seus apresentadores repórteres nas redes sociais. Segundo apurado, o modelo será praticamente igual ao adotado pelo Grupo Globo para os profissionais do Jornalismo. A direção da CNN deixou bem claro que não poderá haver “marcações de empresas” nas redes e que também fica terminantemente proibido aceitar presentes. Foi solicitado ainda para se evitar exposição. Evaristo Costa não entra nessa conta, porque seu contrato é para o Entretenimento.

Globo

Em relação às diretrizes relacionadas ao comportamento de seus jornalistas nas redes sociais, além daquelas envolvendo questões políticas, no Grupo Globo, uma parte é muito específica sobre a relação deles com marcas.

É imprescindível que o jornalista evite a percepção de que faz publicidade, mesmo que indiretamente, ao citar ou se associar a nomes de hotéis, empresas, restaurantes, produtos, companhias aéreas… Isso também não deve acontecer em contas de terceiros.

Bilheteria

“Os Parças 2”, com Tom Cavalcante, Whindersson Nunes, Tirulipa e Bruno De Luca, além de um elenco que ainda tem Paloma Bernardi e Oscar Magrini, entre outros, bateu ontem, terça-feira, a marca de um milhão de espectadores.

São apenas quatro semanas em cartaz.

Janeiro recheado

Foi-se o tempo em que a Globo tirava o pé em janeiro, deixando todas as novidades da sua programação para fins de março, começo de abril.

Já de alguns anos deixou de ser assim.

Programação

Para este próximo janeiro, a Globo tem para o dia 5 a estreia do “The Voice Kids”.

E, depois, “Auto da Compadecida” (7), “Madiba” (7), “Chacrinha” (14), “BBB” (21), “Fora de Hora”, humorístico (21) e “Lady Night” (23).

Entre todos

“Madiba” narra a história de Nelson Mandela, quando foi preso, julgado e condenado no início da década de 1960.

São seis episódios. Laurence Fishburne faz o papel principal. Série baseada nos livros autobiográficos “Conversations with Myself” e “Nelson Mandela By Himself”, com direção de Kevin Hoods.

Por baixo

O Brasileirão que terminou, com o Flamengo campeão e disputas sempre interessantes no alto e na parte de baixo da tabela, não mereciam a festa de encerramento realizada na segunda-feira.

Mais uma vez, o evento deixou a desejar.

Mesma de sempre

A festa do Brasileirão foi bagunçada e mal realizada.

A CBF, com dinheiro sobrando, por que não ao menos tenta produzir algo com um pouquinho mais de categoria? Não sendo assim, melhor não fazer.

Bate-Rebate

Pérola Faria, que está no especial “O Figurante”, fez teste para a novela “Gênesis”, também da Record.

Lisandra Cortez e Ivan Parente não estarão na próxima temporada de “As Aventuras de Poliana”, no SBT.

Agnaldo Timóteo vai estar hoje no “Boteco do Ratinho”…

…Também no programa Michel Teló, Frank Aguiar, Luiz Ayrão e João Gabriel.

Na TV Cultura, há informações na redação dando conta do desejo de se lançar um novo jornal na faixa da manhã.

Na segunda-feira, durante a transmissão da festa do Brasileirão, a Turner festejou a permanência do Ceará e o acesso do Coritiba à série A…

…Em 2020, o TNT aumentará o seu número de transmissões dos atuais 42 para 56 jogos…

…Já o Red Bull Bragantino, tudo indica, fechará com o Grupo Globo em todas as plataformas.

Marcos Mion lança nesta quarta-feira, às 18h30, na Livraria Saraiva do Shopping Pátio Paulista, “Detone Este Livro com Seu Filho”.

No momento em que tem início as comemorações do centenário de Clarice Lispector – ela faria 100 anos em 10 de dezembro de 2020 – a TV Cultura exibirá um especial para lembrar a escritora, sábado, a partir de 22 horas.

Além de uma entrevista exclusiva que a emissora possui com o biógrafo de Clarice, o professor e pesquisador norte-americano Benjamim Moser, o programa vai resgatar uma outra, feita com a escritora pelo repórter Julio Lerner, em 1977.

