Fabiana Lopes de Almeida – Ouvidora Geral do Município – é homenageada na Câmara

GENTE QUE FAZ – O título “Gente Que Faz” foi concedido pelo vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso pelo trabalho desenvolvido pela profissional. “O reconhecimento é pela competência, seriedade e qualidade no desempenho da função que ela desenvolve”, reconhece o vereador.

JUSTIFICATIVA:

“Título Gente que Faz”

Nossa cidade vivencia um grande momento graças ao empenho de nossa administração pública municipal que está otimizando os serviços prestados à população a cada dia.

Neste contexto devemos ressaltar o trabalho realizado através da nossa Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria por meio da Servidora Pública FABIANA LOPES DE ALMEIDA, que há quatorze anos presta um excelente trabalho como OUVIDORA.

Considerando que a Ouvidoria Municipal foi implantada em 2002, tornando Votuporanga a pioneira na região noroeste na implantação deste órgão, sendo referência para diversos Municípios, instituições e fundações.

Considerando a importância do trabalho que esse órgão de apoio desenvolve junto a todas as pastas administrativas, registrando, encaminhando e arquivando as manifestações de munícipes, contribuindo para o processo de melhoria contínua do serviço público.

Considerando que recentemente, Votuporanga foi destaque durante a “1ª Oficina para Ampliação e Qualificação dos Serviços de Ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS)” por ser o único Município, entre os 104 presentes, que possui uma Ouvidoria estruturada há mais de 17 anos.

Considerando que o Sistema Ouvidor SUS tem como objetivo principal garantir e ampliar o acesso do cidadão na busca efetiva de seus direitos, atuando enquanto ferramenta de gestão e instrumento de fortalecimento do controle social na área da Saúde.

Desta forma, apresentamos a presente homenagem com a titulação de “GENTE QUE FAZ” a Ouvidora Geral do Município FABIANA LOPES DE ALMEIDA por seu empenho e profissionalismo que contribuem grandemente para o progresso de Votuporanga, elevando o nome de nosso município a frente deste importante órgão de apoio do poder executivo.

Fabiana em seu pronunciamento agradeceu. “Estou Ouvidora do município por força de um concurso público realizado especificamente para o preenchimento desta vaga. Esta honraria que recebo hoje não é mérito apenas meu, mas de pessoas que me antecederam, pois alguém lá nos idos de 2003 idealizou essa função como um cargo efetivo e isso proporcionou a mim e a cidade de Votuporanga oportunidades. Para mim a oportunidade de me tornar uma servidora pública municipal. Para isso se concretizar estudei muito e contei com o apoio de várias pessoas, além da minha família, dentre elas o Dr. Lucas, advogado desta Casa e o diretor Waldenir Cuin, meu amigo que surpreendentemente está aqui conosco hoje. Muito obrigada a todos aqueles que me ajudaram. Para Votuporanga a oportunidade foi de se tornar destaque no quesito Ouvidoria, pois possui este órgão estruturado há 17 anos, e hoje conta com uma servidora efetiva exercendo a sua direção. Muito obrigada a todas as todas as autoridades, como vossas excelências, que trabalham para fazer desta cidade uma referencia para o nosso país. Preciso dividir esta homenagem com todos que um dia trabalharam nesta Ouvidoria Municipal, pois se chegamos até aqui é porque houve um começo e essa história vem sendo construída ao longo de todos esses anos. Quero agradecer aqui ao Valdecir Liu que está conosco, que já esteve a frente da Ouvidoria, ao Marcelino Poli, ao secretario Ronaldo Matos, que também nos apoia e todos os servidores, estagiários, que já passaram pela Ouvidoria Municipal. Quero salientar que é impossível haver uma Ouvidoria eficaz se os demais servidores não forem comprometidos com suas funções, com a cidade e o bem estar da população. É meu desejo que todas as pessoas tenham oportunidade na vida. Sou muito grata a Deus e a esta maravilhosa cidade, que deu a mim e a minha família oportunidades. Eu não nasci aqui, mas adotei Votuporanga como minha cidade e quero trabalhar muito para que ela continue sendo um dos melhores lugares do Brasil para se viver.”