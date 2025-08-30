EXPO Rio Preto terá leilões inéditos com animais de alta performance e genética de touros de pulo 

Programação inclui equinos, bovinos, carneiros e genética de touros, com expectativa de R$ 5 milhões de negócios em leilões.

A 62ª edição da EXPO Rio Preto 2025, maior evento de agronegócio do Noroeste Paulista, vai muito além da exposição de animais e tecnologia. A feira se consolida como um espaço estratégico para geração de negócios, especialmente com relação aos leilões de animais, que nesta edição contará com sete pregões entre bovinos, ovinos e equinos, além de dois shoppings de equinos e bovinos.

Entre os destaques estão o “Leilão de Gado de Corte – Especial Mulheres do Agro”, o leilão de animais de performance e genética de touros de pulo, o leilão de cavalos da raça Mangalarga e o leilão de ovinos das raças Dorper e Santa Inês com reprodutores P.O. e comerciais. “A EXPO é uma vitrine para as raças ovinas e o apoio que estamos recebendo este ano da secretária Carina Ayres nos deixa muito animado, tanto para expor os animais, quanto para o leilão do dia 5 de outubro”, disse Marco Antonio Massuia, vice-presidente da Anpovinos (Associação Noroeste Paulista de Ovinocultores).

Os pregões acontecerão tanto na primeira quanto na segunda etapa da EXPO Rio Preto, ou seja, entre 13 e 21 de setembro (Etapa Leite) e de 28 de setembro e 5 de outubro (Etapa Corte) – confira datas dos leilões no final do texto.

“Esse ano teremos um evento especial das mulheres do agro. Queremos homenagear as criadoras e produtoras, agropecuaristas. Será um evento muito especial com a participação das mulheres, mas todos podem fazer negócios”, explicou o empresário da Tanabi Leilões, Paulo Belarmino.

“As expectativas para este ano são as melhores. Esperamos fomentar o mercado com expectativa de gerar R$5 milhões em negócios nos leilões dentro da EXPO Rio Preto, que é referência e um polo muito importante para nós”, afirmou.

O Núcleo Mangalarga de São José do Rio Preto trará, para a edição de 2025 da EXPO Rio Preto, o “1º Leilão Mangalarga – Núcleo Noroeste Paulista & Convidados”, com cerca de 20 animais de criadores de todo estado. O evento será no dia 4/10, às 20h.

“Estamos lançando uma semente na EXPO e nossa expectativa é muito alta. Estamos fazendo uma seleção criteriosa para uma pista pesada do nosso leilão”, comentou Adib Ismael Júnior, presidente do Núcleo.

AGENDA DE LEILÕES – 62ª EXPO RIO PRETO 2025

17/09, às 18h – Leilão Gado de Corte Tanabi Leilões

⁠ 19/09, às 14h – Prova de Garrotes de Pulos – Jovens Touros + Leilão CIA de Rodeio Máfia do Boi

⁠ 21/09, às 14h – Leilão Gado Leiteiro

⁠ 29/09, às 18h – Leilão Gado de Corte Especial Mulheres do Agro

⁠ 04/10, às 14h – Leilão Gado de Corte Especial Carga Fechada

⁠ 04/10, às 20h – 1º Leilão Mangalarga – Núcleo Noroeste Paulista & Convidados

⁠ 05/10, às 14h – Leilão Ovinos

De 12 a 18/09, das 8 às 18h – Shopping Equinos (Árabe e Paint Horse)

⁠De 28/9 a 05/10, das 8 às 18h – Shopping Bovinos (Nelore)

62ª EXPO Rio Preto