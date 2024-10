Jovem é preso suspeito de matar namorado encontrado em terreno baldio com faca alojada em Catanduva 

Crime ocorreu na quinta-feira (3) e ele foi preso na madrugada desta quarta-feira (9). Corpo de Jonas Miguel Furini estava com cinco marcas de facadas nas costas.

Um jovem de 23 anos foi preso temporariamente suspeito de matar o namorado, de 33, encontrado próximo a um terreno baldio com uma faca alojada em Catanduva/SP. O crime ocorreu na quinta-feira (3.out) e ele foi preso na madrugada desta quarta-feira (9).

Jonas Miguel Furini foi encontrado próximo a uma mureta com manchas de sangue. O corpo estava com cinco marcas de facadas nas costas. Segundo a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), depois de cometer o crime, o jovem fugiu com o carro da vítima.

O criminoso foi encontrado em Campinas/SP e encaminhado para a delegacia da cidade. Depois, será levado para a cadeia de Catanduva, onde deve cumprir a prisão pelo prazo de 30 dias.

Conforme o boletim de ocorrência, o cabo da faca foi encontrado próximo ao corpo de Jonas. O homem morava com o suspeito do crime e, na noite do ocorrido, eles saíram. Depois, o criminoso voltou para a casa da mãe transtornado e com a roupa suja de sangue.

O caso foi registrado como homicídio e a motivação é investigada pela polícia.

*Com informações do g1

