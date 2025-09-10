Votuprev convoca servidores aposentados e pensionistas nascidos em setembro para recadastramento

Convocação segue o critério de mês de nascimento e está detalhada em lista publicada no Diário Oficial do Município.

O Votuprev (Instituto de Previdência do Município de Votuporanga) convoca os servidores aposentados e pensionistas nascidos em setembro para realizarem o recadastramento obrigatório. A convocação segue o critério de mês de nascimento e está detalhada em lista publicada no Diário Oficial do Município, na edição da última segunda-feira (8.set). Para acessar, o interessado pode clicar em https://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/votuporanga

Os convocados devem comparecer com os documentos pessoais à sede do Votuprev até o dia 31 de outubro, prazo final para a regularização. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na sede do Instituto, que fica na Rua São Paulo, nº 3.834 (Patrimônio Velho).

O diretor-presidente do Votuprev, Adauto Mariola, informa que para o recadastramento, é necessário apresentar documentos pessoais atualizados: “O Votuprev reforça a importância do recadastramento para a atualização de dados e manutenção dos benefícios. No caso dos aposentados, também devem ser levados, se houver, os documentos pessoais dos dependentes previdenciários, conforme estabelece o artigo 6º da Lei Complementar nº 199/2011”, destacou.

A ausência de comparecimento dentro do prazo estipulado, sem justificativa prévia, implicará nas medidas previstas pelo decreto regulamentador vigente.

Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente na sede do Instituto ou pelo telefone (17) 3421-6058.