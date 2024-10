DISE de Votuporanga apreende drogas durante operação em SP 

Ação resultou na apreensão de grande quantidade de ecstasy, LSD, MD Cristal, Dry Ice, entre outras drogas, na casa de V.V.R., conhecido como “Surfista”, que segue foragido.

Uma operação deflagrada pela DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) com apoio de policiais civis vinculados à Delegacia Seccional de Votuporanga/SP, na manhã desta quarta-feira (16.out), resultou na apreensão de grande quantidade de entorpecentes sintéticos e as denominadas drogas ‘gourmet’, em São Paulo/SP.

De acordo com o apurado, as investigações por parte da DISE iniciaram após a prisão de um indivíduo, em julho deste ano, que recebeu um carregamento de drogas pelos Correios. Na ocasião, os investigadores apreenderam 334 comprimidos de ecstasy, um tablete de maconha “gourmet” (Dry Ice) e uma embalagem plástica contendo MD Cristal.

Desde então, por meio de trabalhos de inteligência elaborados pela Delegacia Especializada, foram identificados locais e dois indivíduos relacionados à remessa de drogas à Votuporanga. Após a estruturação dos relatórios de investigação, e posteriormente, a autorização dos mandados de busca e de prisão pela Justiça, a DISE deflagrou a ação na capital paulista.

Em buscas na residência de V.V.R., conhecido como “Surfista”, os agentes encontraram grande quantidade de ecstasy, LSD, MD Cristal, Dry Ice, entre outras drogas. No entanto, no momento da abordagem, o investigado não estava no local e a equipe foi recebida por uma familiar. O indivíduo segue foragido e é procurado pela polícia que segue em diligências para localizá-lo.

Um outro alvo da operação, morador em um condomínio de luxo no bairro Vila Sonia, na zona sul de São Paulo, foi ouvido e liberado.

Os trabalhos da Polícia Civil prosseguem visando angariar mais elementos para elucidação total dos autos.

