Colisão entre caminhonete e motocicleta deixa feridos na Avenida Emílio Arroyo Hernandes

O acidente foi registrado na noite desta quarta-feira (5), no bairro Pozzobon, na zona norte de Votuporanga.

Uma colisão envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta deixou pelo menos dois feridos na noite desta quarta-feira (5.mar), na Avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, uma caminhonete teria avançado pela Rua Rio Negro e colidido com uma motocicleta, conduzida por um jovem de 19 anos. Com o impacto, a moto foi ao solo, assim como o motociclista que sofreu escoriações. Já na caminhonete, a passageira sofreu escoriações na cabeça.

As vítimas receberam os primeiros socorros realizados pelas equipes do Corpo de Bombeiros e foram encaminhadas para avaliação médica.

As causas do acidente ainda serão investigadas.