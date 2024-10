Escutas Reflexivas: Secretaria de Assistência Social de Votuporanga promove atividades de qualificação entre equipes

Ação integra Plano de Educação Permanente; objetivo é fortalecer vínculos profissionais e troca de conhecimento.

A Secretaria de Assistência de Assistência Social e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Votuporanga, dando continuidade ao Plano Municipal de Educação Permanente (PEP/Suas), iniciou uma série de atividades de Escutas Reflexivas entre equipes da gestão e unidades assistenciais. O objetivo é fortalecer vínculos profissionais e troca de conhecimento e experiências das equipes e seus locais de atuação, além de impactar positivamente na oferta de serviços, programas projetos e benefícios.

A série prevê que estes encontros sejam realizadas em todas as unidades de Proteção Social Básica e Especial da pasta municipal e teve início através de capacitações realizadas, entre abril e julho deste ano, abordando os serviços ofertados nas unidades dos C entros de Referência de Assistência Social (Cras) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Educação Permanente

O Plano foi redigido para implementar uma gestão de qualidade e consolidar a Política de Assistência Social e a implementação do Sistema Único de Assistência Social (Suas) no município qualificando o compromisso ético-político dos trabalhadores da rede socioassistencial.

Na ocasião, foram documentados, a partir de um manual, que é parte constituinte entre Gestão, Educação Permanente e todas as unidades do Sistema Único de Assistência Social de Votuporanga, todos os processos que envolvem a gestão e as proteções básica e especial do Suas no município, detalhando os processos desde a acolhida ao atendimento e acompanhamento dos usuários que necessitam de assistência.

