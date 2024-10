Diretor-presidente da FEV é entrevistado em novo podcast da Engenharia da Computação

Foram abordados assuntos como o projeto Bolsa Comunitária, investimentos e principais eventos já programados.

O diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, concedeu nesta semana uma entrevista exclusiva ao Eniac Cast, podcast do curso de Engenharia da Computação da Unifev. O programa, gravado na Cidade Universitária, contou com a participação do estudante Cauê de Souza Salvione, do 2º período, como entrevistador.

Os assuntos abordados na entrevista incluíram a expansão do programa Bolsa Comunitária, os investimentos realizados pelo presidente recém-eleito e os eventos programados para os próximos dias, destacando-se a celebração do Dia das Crianças e a posse da nova diretoria. “A transparência é um pilar fundamental em nossa gestão. Divulgar nossas ações é uma forma de demonstrar nosso compromisso com a comunidade e com a educação de qualidade”, ressaltou o diretor-presidente em sua fala.

De acordo com o coordenador da iniciativa, Prof. Dr. Fernando Kendy Aoki Rizzatto, o projeto é direcionado a todos os alunos da graduação, com foco especial aos ingressantes. “O objetivo é garantir oportunidades aos novos estudantes e desenvolver as chamadas soft skills, tão importantes no cenário educacional atual. Ao aproximar os alunos dos docentes e da instituição, incentivamos a participação ativa em todas as etapas do projeto, desde a concepção até a produção final. Abrimos também a possibilidade de outros cursos aderirem à iniciativa, buscando nosso apoio para a criação de projetos semelhantes”, destacou Rizzatto.

O Eniac Cast pode ser acessado pelo youtube.com/@EniacCastUnifev.

Dia das Crianças

A festa do Dia das Crianças será na próxima quinta-feira (10/10), a partir das 8h. A Cidade Universitária estará preparada para recepcionar a criançada em uma manhã recreativa repleta de brincadeiras e muitas surpresas. Diversos brinquedos, pintura facial, pipas, pipoca, algodão doce, lanche e refrigerante serão organizados para um dia super divertido para a comunidade.

Posse Nova Diretoria

A solenidade de posse dos novos membros do Conselho de Curadores, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), para o triênio 2024/2027, será realizada no dia 15 de outubro, terça-feira, às 19h30, no salão de eventos do Sindicato Rural de Votuporanga. Em celebração ao Dia dos Professores, a cerimônia prestará uma homenagem especial a educadores que contribuíram significativamente para a história da instituição, além de reconhecer a trajetória dos ex-presidentes da FEV.

