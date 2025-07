Escorpiões: período de reprodução acende alerta após aumento de casos 

Votuporanga registrou 249 casos nos seis primeiros meses deste ano. Em Catanduva/SP, número de ocorrências cresceu quase 26% em comparação ao ano passado.

Com a chegada do período de reprodução dos escorpiões, que se intensifica entre agosto e setembro, municípios do noroeste paulista têm registrado aumento nos casos de acidentes com o animal peçonhento.

Em Votuporanga/SP, foram 249 casos nos seis primeiros meses deste ano. Em todo o ano passado, a cidade registrou 389 acidentes. Não houve registro de óbito confirmado por picadas nos últimos dois anos.

Já em Catanduva/SP, de janeiro até junho, foram 102 ocorrências de picadas de escorpião. Um aumento de 25,93% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 81 casos.

O escorpião mais comum na região é o Tityus serrulatus, conhecido como escorpião-amarelo. A espécie é considerada perigosa e se adaptou ao ambiente urbano, vivendo em locais como bueiros, galerias pluviais e até instalações elétricas. Durante o período de reprodução, as fêmeas apresentam maior concentração de veneno, o que torna os acidentes ainda mais perigosos, principalmente para crianças e idosos.

Segundo a Secretaria de Saúde de Catanduva, os acidentes são monitorados e os moradores podem solicitar vistorias e orientações à Unidade de Vigilância em Zoonoses. Em caso de picadas, a recomendação é procurar atendimento médico imediatamente.

Em Araçatuba/SP, o número de ocorrências também aumentou: foram 503 acidentes com escorpião em 2025, contra 460 no mesmo período de 2024, um crescimento de quase 10%.

Riscos e prevenção

A maior parte dos casos é considerada leve e não exige aplicação do soro antiescorpiônico, que é reservado a situações mais graves. O soro é distribuído gratuitamente apenas pelo SUS e está disponível em pontos estratégicos no estado de São Paulo. Na região, as cidades que possuem o antídoto são: São José do Rio Preto, Catanduva, Novo Horizonte, Jales, Votuporanga, Fernandópolis e Olímpia.

A prevenção segue sendo o melhor caminho. Entre as principais recomendações estão:

Manter quintais limpos, sem entulho ou lixo acumulado;

Roçar o mato e vedar frestas em muros, pisos e paredes;

Proteger ralos, colocar telas milimétricas e rodinhos nas portas;

Examinar calçados e roupas antes de vestir;

Afastar móveis como camas e berços das paredes;

Utilizar luvas e botas ao manusear materiais de construção ou realizar atividades de jardinagem.

Especialistas reforçam que os escorpiões não atacam propositalmente. A maioria dos acidentes ocorre quando o animal é pressionado contra o corpo, como forma de defesa.