Indicado por Ancelotti, Seleção terá italiano para observar adversários na comissão técnica

Luigi La Sala, antigo colaborador de treinador da seleção brasileira, iniciará trabalho na próxima data Fifa.

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, terá um antigo conhecido em seu grupo de trabalho na CBF. Luigi La Sala vai se somar à comissão técnica de Ancelotti na próxima data Fifa. Apesar da chegada do italiano à CBF, a função principal dele será fora do país até a Copa do Mundo de 2026. Isto porque o italiano será responsável pela observação de adversários da Seleção.

Luigi Vito La Sala tem 63 anos e acompanha Ancelotti há muitos anos em outros clubes pelos quais o treinador da Seleção passou na carreira. A parceria é antiga e vem desde os tempos de Milan, Napoli, Chelsea e Real Madrid. A contratação de La Sala já era pedido de Ancelotti desde a chegada à CBF.

Ele será observador de seleções adversárias, mas também fará relatórios individuais de atletas para Carlo Ancelotti e sua comissão técnica. Com função diferente à de La Sala, Davide Ancelotti, filho e auxiliar de Ancelotti em outros clubes, deve retornar para a seleção brasileira no ano que vem. Ele foi contratado pelo Botafogo.

A seleção brasileira encerra as Eliminatórias em setembro contra o Chile, jogo que será no Maracanã, e diante da Bolívia, em El Alto, fora de casa.

Veja a comissão técnica completa da seleção brasileira:

Carlo Ancelotti – Técnico

Paul Clement – Auxiliar

Francisco Mauri – Auxiliar

Mino Fulco – Auxiliar e preparador

Cristiano Nunes – Preparador físico (Atlético-MG)

Simone Montanaro – Analista

Taffarel – Preparador de goleiros

Marquinhos – Preparador de goleiros

Juan – Coordenador técnico

Thomaz Koerich – Analista

Bruno Baquete – Analista

Guilherme Passos – Fisiologista

Rodrigo Lasmar – Médico

Felipe Kalil – Médico

Andréia Picanço – Médico

*Com informações do ge