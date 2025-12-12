Escolinha da Ferroviária vive a melhor campanha da história e celebra conquista no futebol de base 

Categoria Sub-12 foi campeã e a Sub-16 foi vice-campeã na Copa União de Base no último dia 6, em Pontalinda; equipe conquistou resultado histórico para o projeto.

O projeto de futebol Escolinha da Ferroviária, mantido pela Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, alcançou nesta temporada a melhor campanha desde sua criação e reafirmou seu papel como celeiro de jovens talentos da zona sul.

Reconhecida em abril deste ano como uma das cinco melhores escolinhas do Estado pelo Sindicato de Atletas Profissionais de São Paulo, entre iniciativas ligadas às Séries A2 e A3 do Campeonato Paulista, a escolinha vem abrindo portas e alimentando o sonho de meninos que desejam chegar ao cenário profissional. Além disso, a escolinha foi medalha de ouro nos Jogos Regionais deste ano.

As categorias Sub-12 foi campeã e a Sub-16 foram vice-campeãs da Copa União de Base, marco inédito para o projeto. Os jogos decisivos foram realizados no último dia 6, em Pontalinda, coroando o empenho dos atletas e da comissão técnica ao longo da temporada 2025. As categorias Sub-10 e Sub-14 disputaram as semifinais também.

Atualmente, a escolinha atende 160 alunos, com idades entre 6 e 19 anos, com treinos às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 18h30.

A comissão técnica é formada por Lindomar Ferreira da Silva (Rilla), Ricardo Pereira e Leonardo Nogueira, profissionais dedicados ao desenvolvimento esportivo e humano dos atletas.

Rilla destacou o impacto transformador da iniciativa: “Esses jovens talentos estão sendo lapidados dia após dia. Mais do que jogar bola, eles carregam no olhar a certeza de que cada treino é uma oportunidade de transformar o futuro e se aproximar do sonho de brilhar nos grandes gramados do mundo.”

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, enalteceu o avanço do projeto ao afirmar que a Escolinha da Ferroviária é um orgulho para Votuporanga, destacando que ela não apenas revela talentos que se destacam em competições importantes, mas também cumpre uma função social fundamental ao oferecer disciplina, convivência e esperança para crianças e adolescentes.