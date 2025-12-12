Acusado de esfaquear a ex-namorada grávida em Votuporanga é preso em AL 

O crime ocorreu na noite do domingo, 31 de agosto, na saída de um pesqueiro às margens da vicinal Herbert Vinícius Mequi; logo após o ataque, suspeito fugiu do noroeste paulista e passou a viver em Passo de Camaragibe, onde foi localizado e preso.

A Polícia Civil do Estado de Alagoas prendeu nesta terça-feira (9.dez) um homem de 36 anos acusado de tentar matar a ex-companheira grávida em Votuporanga/SP, no dia 31 de agosto de 2025.

De acordo com o apurado, o mandado foi cumprido em uma fazenda na zona rural de Passo de Camaragibe/AL, onde o indivíduo se escondia desde a tentativa de assassinato ocorrida na saída de um pesqueiro às margens da vicinal Herbert Vinícius Mequi, que liga Votuporanga a Álvares Florence/SP.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Homicídios da 8ª Região e pelo 94º Distrito Policial de Passo de Camaragibe. Com o cumprimento do mandado, o suspeito foi preso e permanecerá à disposição da Justiça do Estado de São Paulo.

Relembre o crime

Conforme noticiado pelo Diário, à época, a vítima identificada pelas iniciais D.M.T.S., de 28 anos, ficou em estado grave e chegou a ser internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Votuporanga, após ser atacada a facadas. Ela passou por dias de tratamento até conseguir se recuperar.

De acordo com os registros policiais, ela e o acusado tiveram um relacionamento conturbado, tanto que ele chegou a ser preso por agredi-la em 2024, o que inclusive garantiu à jovem uma medida protetiva contra ele. Contudo, familiares relataram à polícia que eles teriam reatado e a vítima solicitou a retirada da medida protetiva, alegando que não se sentia mais ameaçada.

No entanto, naquele domingo, ela teria ido ao pesqueiro na companhia de um amigo e na saída teria sido surpreendida pelo “ex” que, segundo este amigo, começou a agredi-la com socos e chutes. No meio da confusão o amigo também se feriu e saiu correndo em busca de ajuda, mas quando retornou não encontrou mais o agressor nem a vítima.

Mais tarde, por volta das 4h, outras mulheres que passavam pela vicinal encontraram D.M.T.S., saindo de um matagal bastante ferida, com cortes profundos de faca pelo corpo e pedindo por socorro. Elas a socorreram e a vítima foi levada às pressas para Santa Casa de Votuporanga.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Votuporanga. O suspeito, logo após o ataque, fugiu do noroeste paulista e passou a viver escondido em Passo de Camaragibe, onde foi localizado e preso.