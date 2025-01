Intersetorial: Secretarias Municipais promovem alinhamento de políticas públicas 

Em pauta, a definição de ações desenvolvidas no município para que decisões em prol da população sejam tomadas em conjunto e cada vez mais assertivas.

O secretário de Direitos Humanos, Nilton Santiago, reuniu na última semana, a primeira-dama e presidente do Fundo Social Rose Seba e a secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Social, Meire Azevedo, no intuito de unir forças para discutir políticas públicas relacionadas às ações de direitos humanos, aqui no município.

Na ocasião, os representantes alinharam que as decisões em prol da população sejam tomadas em conjunto e, assim, sejam cada vez mais assertivas. “Nosso objetivo principal é sempre unir forças e reafirmar o nosso compromisso com os direitos humanos. Essa parceria nos agrega para que o serviço oferecido para àqueles que mais necessitam seja cada vez melhor”, comenta Nilton Santiago.

“Devemos ter nosso olhar voltado para a solidariedade e para os direitos humanos durante todo o ano. Com certeza nossa população só tem a ganhar com essa união de forças. Com a Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social e a Secretaria de Direitos Humanos, integrados ao Fundo Social de Solidariedade, estaremos cada vez mais presentes prestando assistência para àqueles que nos procuram”, finaliza Rose Seba.

A secretária Meire Azevedo destaca a importância da parceria. “Muito importante valorizar a parceria com todas as demais pastas municipais, mas principalmente as que estão à frente da área social, porque possuem a mesma visão e isso colabora para que sejam desenvolvidos serviços e programas socioassistenciais para a população e, assim, atender suas necessidades”.

