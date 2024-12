Escola Municipal “Valdir Gonçalves de Lima” promove noite de autógrafos com alunos do 4º ano

Cerimônia reuniu amigos e familiares para prestigiar alunos que escreveram e ilustraram seus próprios livros.

A escola municipal da Prefeitura de Votuporanga, CEM “Valdir Gonçalves de Lima”, do Parque Residencial Bortoloti, realizou, na última segunda-feira (16.dez), uma noite de autógrafos para prestigiar os alunos do 4º ano que escreveram e ilustraram um livro. O projeto é uma parceria com a Estante Mágica, empresa que incentiva as crianças a criarem seus próprios livros.

Com a orientação dos professores, os alunos mergulharam no mundo da escrita e da imaginação, dando vida a histórias incríveis. Na noite da segunda-feira, tiveram a oportunidade de vivenciar a experiência de um verdadeiro autor, autografando seus livros para amigos e familiares.

Wellington David Rocha, coordenador da escola, destacou a importância do projeto para o desenvolvimento dos alunos. “Esse projeto estimula a criatividade e o desenvolvimento da autoestima dos nossos alunos. Ao perceberem o livro pronto, eles entendem que são capazes de ir muito além. Ver essas crianças brilhando como verdadeiros autores é uma prova do quanto a educação transforma vidas”.

A diretora Rebecca Andrade de Sá, destacou ainda a parceria com o projeto Estante Mágica. “A noite de autógrafos demonstrou o quanto a leitura e a escrita são importantes para o desenvolvimento integral de nossos alunos. Agradeço a todos os profissionais envolvidos nesta parceria tão frutífera e também a Unifev por ceder o espaço para a realização do evento.”

Marcelo Batista, Secretário Municipal da Educação, parabenizou a iniciativa e ressaltou o papel da educação na formação de cidadãos. “Iniciativas como essa acrescentam muito aprendizado e boas lembranças na vida dos alunos. Quero parabenizar toda equipe da escola ‘Valdir’ por realizar esse projeto. A leitura e a escrita são ferramentas poderosas que abrem portas para um futuro promissor. Que este momento seja o início de muitas histórias de sucesso.”

Quem é Estante Mágica

A Estante Mágica é o maior projeto de leitura e escrita do Brasil, presente em milhares de escolas. Através de uma plataforma completa e gratuita, a iniciativa oferece tudo o que os professores precisam para transformar seus alunos em autores de verdade. Com atividades lúdicas, oficinas de escrita e ferramentas de criação, a Estante Mágica desenvolve a criatividade, a autonomia e o pensamento crítico das crianças, além de estimular o amor pela leitura.

Em parcerias com escolas, mais de 800 mil alunos em seis países já escreveram e ilustraram seus próprios livros! Usam a tecnologia para potencializar e valorizar a educação. E assim, movimentam o processo educacional de ponta a ponta: as escolas garantem um diferencial, os professores ganham reconhecimento, as crianças se desenvolvem e a sociedade recebe pessoas prontas para fazer a diferença.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3