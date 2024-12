Homem é preso após polícia encontrar arma irregular e aves em cativeiro 

Prisão foi feita por posse irregular de arma de fogo, nesta segunda-feira (16), em Fernandópolis. Segundo a Polícia Ambiental, suspeito não tinha autorização para manter em cativeiro espécime da fauna silvestre nativa sem autorização do órgão ambiental competente.

A Polícia Militar Ambiental resgatou aves silvestres aprisionadas sem autorização e prendeu um homem por posse irregular de arma de fogo no bairro Jardim Antônio Brandini, em Fernandópolis/SP, nesta segunda-feira (16.dez).

De acordo com os registros policiais, uma equipe da Polícia Ambiental realizava patrulhamento, quando se deslocou para atendimento de uma de denúncia de maus-tratos a animais, onde segundo constava, no local o morador seria caçador e possuía alguns cachorros em situação de maus-tratos.

Em seguida, já pelo local, os policiais constataram que os cachorros não estavam em situação de maus-tratos, porém flagraram duas aves da espécie Pássaro Preto sem anilhas de identificação aprisionadas em uma gaiola. Em continuidade à vistoria no intuito de localizar mais aves em cativeiro de forma irregular, foi localizado um revólver calibre .38 com numeração suprimida, além de 10 munições do mesmo calibre.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo que foi apresentado no Plantão Policial, juntamente com as aves e os objetos localizados, onde a Delegada de Plantão ratificou a voz de prisão por posse irregular de arma de fogo e por ter em cativeiro espécie da fauna silvestre.

Ainda no tocante às aves, a polícia elaborou um Auto de Infração Ambiental valorado em R$ 1 mil: “’por ter em cativeiro espécime da fauna silvestre nativa sem autorização do órgão ambiental competente’, incorrendo, em tese, em crime ambiental capitulado no Artigo 29, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº 9605/98.”

As aves e a gaiola foram apreendidas, onde após passarem por perícia e realizada a avaliação clínica por médica veterinária nas aves, foi atestado que as aves se encontram saudáveis, apresentando estado bravio e podendo ser reintroduzidas ao seu habitat.

