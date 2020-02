Filmes indicados ao Oscar 2020: saiba onde assistir a cada produção

Alguns filmes estão em cartaz nos cinemas, enquanto outros podem ser assistidos em casa por meio de plataformas de streaming.

O Oscar 2020 acontece neste domingo (9), mas ainda dá tempo de assistir aos filmes indicados na premiação de cinema. Enquanto alguns títulos estão em cartaz nos cinemas, outros podem ser vistos no conforto de casa em plataformas de streaming, como YouTube, Vimeo, Netflix, Now, iTunes e Google Play Filmes. Coringa lidera a disputa e concorre em 11 categorias. Em seguida, estão 1917, O Irlandês e Era Uma Vez em… Hollywood, que concorrem em dez.

Entre os destaques, está o filme sul-coreano Parasita, que venceu a Palma de Ouro de Cannes no ano passado e agora concorre em seis categorias, incluindo as de Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro. O Brasil também está na disputa pela estatueta com Democracia em Vertigem, que compete na categoria de Melhor Documentário. A seguir, veja em quais plataformas você pode assistir a cada filme indicado ao Oscar 2020.

Melhor Filme

O Irlandês – Netflix

Jojo Rabbit – em cartaz nos cinemas

Coringa – Now, Google Play Filmes, iTunes e Looke

Adoráveis Mulheres – em cartaz nos cinemas

História de um Casamento – Netflix

1917 – em cartaz nos cinemas e em pré-venda no iTunes

Era Uma Vez em… Hollywood – em cartaz nos cinemas e disponível no Now, Looke, Google Play Filmes e iTunes

Parasita – em cartaz nos cinemas

Ford vs Ferrari – em cartaz nos cinemas e disponível no iTunes e Looke

Melhor Direção

Martin Scorsese, por O Irlandês – Netflix

Todd Phillips, por Coringa – Now, Google Play Filmes, iTunes e Looke

Sam Mendes, por 1917 – em cartaz nos cinemas e em pré-venda no iTunes

Quentin Tarantino, por Era Uma Vez em… Hollywood – em cartaz nos cinemas e disponível no Now, Looke, Google Play Filmes e iTunes

Bong Jon Hoo, por Parasita – em cartaz nos cinemas

Melhor Atriz

Cynthia Erivo, por Harriet – sem previsão de estreia no Brasil

Scarlett Johansson, por História de um Casamento – Netflix

Saoirse Ronan, por Adoráveis Mulheres – em cartaz nos cinemas

Renee Zelwegger, por Judy: Muito Além do Arco-Íris – em cartaz nos cinemas

Charlize Theron, por O Escândalo – em cartaz nos cinemas

Melhor Ator

Dois Papas está disponível na Netflix — Foto: Divulgação

Antonio Bandera, por Dor e Glória – Now, Looke, Google Play Filmes e iTunes

Leonardo Dicaprio, por Era Uma Vez em… Hollywood – em cartaz nos cinemas e disponível no Now, Looke, Google Play Filmes e iTunes

Adam Driver, por História de um Casamento – Netflix

Joaquin Phoenix, por Coringa – Now, Google Play Filmes, iTunes e Looke

Jonathan Pryce – Dois Papas – Netflix

Melhor Atriz Coadjuvante

Kathy Bates, por O Caso Richard Jewell – saiu de cartaz dos cinemas e não está disponível em plataformas digitais

Laura Dern, por História De Um Casamento – Netflix

Scarlett Johansson, por Jojo Rabbit – em cartaz nos cinemas

Florence Pugh, por Adoráveis Mulheres – em cartaz nos cinemas

Margot Robbie, por O Escândalo – em cartaz nos cinemas

Melhor Ator Coadjuvante

Tom Hanks, por Um Lindo Dia na Vizinhança – em cartaz nos cinemas

Anthony Hopkins, por Dois Papas – Netflix

Al Pacino, por O Irlandês – Netflix

Joe Pesci, por O Irlandês – Netflix

Brad Pitt, por Era Uma Vez em… Hollywood – em cartaz nos cinemas e disponível no Now, Looke, Google Play Filmes e iTunes

Melhor Roteiro Original

Entre Facas e Segredos – em cartaz nos cinemas

História de um Casamento – Netflix

1917 – em cartaz nos cinemas e em pré-venda no iTunes

Era Uma Vez em… Hollywood – em cartaz nos cinemas e disponível no Now, Looke, Google Play Filmes e iTunes

Parasita – em cartaz nos cinemas

Melhor Roteiro Adaptado

O Irlandês – Netflix

Jojo Rabbit – em cartaz nos cinemas

Coringa – Now, Google Play Filmes, iTunes e Looke

Adoráveis Mulheres – em cartaz nos cinemas

Dois Papas – Netflix

Melhor Filme Internacional

Corpus Christi – ainda não está disponível em plataformas digitais

Honeyland – ainda não está disponível em plataformas digitais

Os Miseráveis – em cartaz nos cinemas

Dor e Glória – Now, Looke, Google Play Filmes e iTunes

Parasita – em cartaz nos cinemas

Melhor Animação

O Irlandês pode ganhar até dez estatuetas e pode ser assistido na Netflix — Foto: Divulgação

Como Treinar Seu Dragão 3 – Telecine Play, Google Play Filmes, Claro Vídeo e iTunes

Perdi Meu Corpo – Netflix

Klaus – Netflix

Link Perdido – Looke

Toy Story 4 – Amazon Prime Video, Now, Google Play Filmes e iTunes

Melhor Fotografia

O Irlandês – Netflix

Coringa – Now, Google Play Filmes, iTunes e Looke

O Farol – em cartaz nos cinemas

1917 – em cartaz nos cinemas e em pré-venda no iTunes

Era Uma Vez em… Hollywood – em cartaz nos cinemas e disponível no Now, Looke, Google Play Filmes e iTunes

Melhor Figurino

O Irlandês – Netflix

Jojo Rabbit – em cartaz nos cinemas

Coringa – Now, Google Play Filmes, iTunes e Looke

Adoráveis Mulheres – em cartaz nos cinemas

Era Uma Vez em… Hollywood – em cartaz nos cinemas e disponível no Now, Looke, Google Play Filmes e iTunes