Chá da Tarde Solidário promete união, alegria e esperança em Votuporanga

Momento de descontração das crianças assistidas pelo grupo ‘Por Mais Uma Criança Feliz’. (foto arquivo pessoal)

Evento promovido pelo grupo ‘Por Mais Uma Criança Feliz’ arrecadará recursos para as festas de Natal de mais de 600 crianças e outros projetos assistenciais

O amor ao próximo será o ingrediente principal do Chá da Tarde Solidário, promovido pelo grupo de voluntários “Por Mais Uma Criança Feliz”, neste domingo (9), a partir das 13h30, na Escola Faustino Pedroso, em Votuporanga.

O evento, que conta com entrada acessível de R$ 15, promete uma tarde repleta de descontração e solidariedade, com rodadas de bingos, sorteios de prêmios e muita energia positiva.

Entre os prêmios estão duas bicicletas, poltronas com puff, vales-compras de lojas e rodízios de pizza, além de itens para o lar, como chuveiro, jogos de banho, sanduicheira, almofadas e cestas de frutas e chocolates. Quem levar um alimento não perecível ainda concorrerá a um sorteio extra. Toda a renda obtida será revertida para a realização das festas de Natal de mais de 600 crianças, além de beneficiar outros grupos assistenciais da cidade.

À frente da ação está Cleide Valino Teixeira, aposentada e responsável pelo grupo, que há mais de dez anos mobiliza familiares e amigos em torno de um mesmo propósito: espalhar alegria e esperança.

“O projeto é formado por um grupo pequeno, entre membros da família mesmo. Somos movidos pelo amor ao próximo e pela vontade de transformar realidades”, conta ela.

O grupo atua em datas comemorativas, como Páscoa, Dia das Crianças e Natal, levando brincadeiras, presentes e momentos de afeto a crianças em situação de vulnerabilidade. Além disso, presta apoio social a famílias, com a entrega de cestas básicas emergenciais e orientação para encaminhamentos ao Cras e a serviços públicos.

“Aprendemos que o voluntariado é uma escola de empatia. Cada sorriso recebido e cada olhar de gratidão nos ensinam o verdadeiro sentido da solidariedade”, afirma Cleide.

Durante o Chá da Tarde, serão servidos refrigerantes, água e pipoca, tudo gratuitamente. A organização reforça que os convites ainda estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo WhatsApp (17) 99620-3334, com a própria Cleide, ou diretamente no local.

Com simplicidade e dedicação, o “Por Mais Uma Criança Feliz” transforma gestos em pontes de esperança.

“Ser voluntário é entender que pequenas ações geram grandes mudanças. Seguimos firmes nessa missão: espalhar alegria, acolher com carinho e continuar acreditando que é possível construir um futuro com mais amor, mais oportunidades e mais crianças felizes”, conclui a voluntária.

Quem quiser contribuir com o “Projeto Por Mais Uma Criança Feliz” para além do Chá da Tarde Solidário pode participar de outras formas. O grupo aceita doações de alimentos não perecíveis, brinquedos, materiais escolares e diversos itens que são destinados às famílias assistidas ao longo do ano. As contribuições podem ser feitas diretamente com Cleide, pelo WhatsApp (17) 99620-3334, gesto simples que ajuda a manter viva a corrente de solidariedade e a garantir que mais crianças tenham motivos para sorrir.

 

SERVIÇO

Chá da Tarde Solidário

Data: domingo (9), a partir das 13h30

Local: Escola Faustino Pedroso

Entrada: R$ 15, adquirir pelo WhatsApp (17) 99620-3334

 

 

