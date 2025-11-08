Chá da Tarde Solidário promete união, alegria e esperança em Votuporanga

Evento promovido pelo grupo ‘Por Mais Uma Criança Feliz’ arrecadará recursos para as festas de Natal de mais de 600 crianças e outros projetos assistenciais

@caroline_leidiane

O amor ao próximo será o ingrediente principal do Chá da Tarde Solidário, promovido pelo grupo de voluntários “Por Mais Uma Criança Feliz”, neste domingo (9), a partir das 13h30, na Escola Faustino Pedroso, em Votuporanga.

O evento, que conta com entrada acessível de R$ 15, promete uma tarde repleta de descontração e solidariedade, com rodadas de bingos, sorteios de prêmios e muita energia positiva.

Entre os prêmios estão duas bicicletas, poltronas com puff, vales-compras de lojas e rodízios de pizza, além de itens para o lar, como chuveiro, jogos de banho, sanduicheira, almofadas e cestas de frutas e chocolates. Quem levar um alimento não perecível ainda concorrerá a um sorteio extra. Toda a renda obtida será revertida para a realização das festas de Natal de mais de 600 crianças, além de beneficiar outros grupos assistenciais da cidade.

À frente da ação está Cleide Valino Teixeira, aposentada e responsável pelo grupo, que há mais de dez anos mobiliza familiares e amigos em torno de um mesmo propósito: espalhar alegria e esperança.

“O projeto é formado por um grupo pequeno, entre membros da família mesmo. Somos movidos pelo amor ao próximo e pela vontade de transformar realidades”, conta ela.

O grupo atua em datas comemorativas, como Páscoa, Dia das Crianças e Natal, levando brincadeiras, presentes e momentos de afeto a crianças em situação de vulnerabilidade. Além disso, presta apoio social a famílias, com a entrega de cestas básicas emergenciais e orientação para encaminhamentos ao Cras e a serviços públicos.

“Aprendemos que o voluntariado é uma escola de empatia. Cada sorriso recebido e cada olhar de gratidão nos ensinam o verdadeiro sentido da solidariedade”, afirma Cleide.

Durante o Chá da Tarde, serão servidos refrigerantes, água e pipoca, tudo gratuitamente. A organização reforça que os convites ainda estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo WhatsApp (17) 99620-3334, com a própria Cleide, ou diretamente no local.

Com simplicidade e dedicação, o “Por Mais Uma Criança Feliz” transforma gestos em pontes de esperança.

“Ser voluntário é entender que pequenas ações geram grandes mudanças. Seguimos firmes nessa missão: espalhar alegria, acolher com carinho e continuar acreditando que é possível construir um futuro com mais amor, mais oportunidades e mais crianças felizes”, conclui a voluntária.

Quem quiser contribuir com o “Projeto Por Mais Uma Criança Feliz” para além do Chá da Tarde Solidário pode participar de outras formas. O grupo aceita doações de alimentos não perecíveis, brinquedos, materiais escolares e diversos itens que são destinados às famílias assistidas ao longo do ano. As contribuições podem ser feitas diretamente com Cleide, pelo WhatsApp (17) 99620-3334, gesto simples que ajuda a manter viva a corrente de solidariedade e a garantir que mais crianças tenham motivos para sorrir.

SERVIÇO

Chá da Tarde Solidário

Data: domingo (9), a partir das 13h30

Local: Escola Faustino Pedroso

Entrada: R$ 15, adquirir pelo WhatsApp (17) 99620-3334