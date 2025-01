Epidemia: Votuporanga terá dengário a partir de fevereiro

Implantação do Ambulatório de Dengue é uma parceria com à Unifev e Santa Casa. Outras medidas de combate à doença foram anunciadas, incluindo o uso de tecnologia e pulverização por drones.

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria da Saúde, realizou na manhã desta quarta-feira (15.jan), no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, uma coletiva de imprensa para apresentar as novas medidas nas ações de enfrentamento à Dengue.

O momento contou com a presença da secretária da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento; do vice-prefeito, Luiz Torrinha; Paula Ruceli de Souza, gestora do Núcleo de Atenção à Saúde; Daniel David, representando a Câmara de Vereadores; Osvaldo Gastaldon, reitor da Unifev representando o presidente da FEV, Celso Penha; representantes das empresas parceiras Net Rubi e Neoenergia Elektro; além da imprensa e servidores municipais.

“Estamos implantando novas medidas em nossas ações de enfretamento à Dengue e não vamos parar enquanto não tivermos esses índices diminuídos efetivamente. Não posso deixar de agradecer à parceria da Unifev para implantação do Ambulatório de Dengue, lá teremos todo tratamento necessário e adequado para a demanda em Votuporanga. Os atendimentos estão previstos para iniciar no dia 3 de fevereiro, com espaço cedido pela Unifev e os serviços serão geridos por equipes da Santa Casa, não posso deixar de agradecer também as empresas parceiras Neoenergia e Net Rubi. Essa luta é de todos nós”, disse o prefeito, Jorge Seba.

O dengário funcionará em um prédio anexo ao campo centro da Unifev, na Rua Paraná, 3.577.

Principais medidas implantadas

– Contratação de Empresa para apoio ao trabalho dos Agentes de Saúde e Endemias;

– Autorização para aquisição e uso de drone no enfrentamento;

– Mutirão de Limpeza em Reservas Ambientais, Praças e Avenidas;

– Monitoramento em tempo real com aplicativo desenvolvido pela Secretaria Municipal da Saúde;

– Parceria com o Ministério Público nos casos de recusa;

– Atividades didáticas nas escolas;

– Campanha de Orientação e Sensibilização nas mídias;

-Implantação do Ambulatório de Dengue (dengário);

– Ações desenvolvidas com as empresas parceiras.

O diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Celso Penha Vasconcelos, destacou a importância social da participação da Instituição nas ações realizadas no município. “A Unifev está sempre atenta às necessidades da população, em busca de soluções para trazer mais qualidade de vida para a comunidade. Estamos juntos nessa luta contra a Dengue oferecendo o espaço para o ambulatório, toda a estrutura e expertise dos nossos professores e alunos, dos cursos na área da saúde, para ajudar nesse trabalho”.

“Estamos vivendo outro perfil epidemiológico da doença, a Dengue não é mais uma doença sazonal. Podemos tirar como base que em relação ao ano passado nós já temos quatro vezes mais o número de casos. Vivenciamos a epidemia o ano todo de 2024, precisamos sensibilizar todos que a Dengue deve ser vista como algo grave. A doença pode evoluir ao óbito, principalmente nas pessoas que já apresentam comorbidades. O óbito por dengue é evitável e inadmissível,” finaliza a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

