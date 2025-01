Thaciano explica como pode jogar no Santos e recorda primeira passagem: “Uma virada de chave” 

Meia, que vestirá a camisa 16 no Peixe, diz que ainda precisa aprimorar a forma física.

O meia Thaciano foi apresentado, nesta quarta-feira, pelo Santos. O jogador, que firmou contrato até o fim de 2028, recebeu a camisa 16 das mãos do ídolo eterno Edu, falou sobre como pode ser escalado no Peixe e recordou a primeira passagem pelo clube, em 2016.

Thaciano já havia sido elogiado pelo técnico Pedro Caixinha, que destacou a polivalência do jogador, que pode desempenhar diversas funções.

“A gente conversou muito, diariamente, ele (Caixinha) sabe onde me sinto melhor, falei para ele que estou pronto para as posições que ele quiser me usar. Gosto da ponta do tripé (do meio de campo). Estou para ajudar o grupo.”

Esta é a segunda passagem de Thaciano pelo Santos. A primeira foi entre 2016 e 2017, quando ele defendeu a equipe B do Peixe. O jogador recordou a passagem e classificou aquela oportunidade como uma virada de chave na carreira.

“Aquele período foi uma virada de chave na carreira. Vir para o Santos e depois subir para o principal com o Dorival… Peguei um grupo de grandes líderes, Elano, Ricardo, David Braz… Tirei muito proveito daquilo. Questão de ficar não deu certo, mas sai com muita gratidão. Sai pronto para os novos desafios. Esse retorno foi importante. Muito feliz de realizar esse sonho. Estar dentro da Vila. Dar o meu melhor.”

Thaciano também falou sobre sua condição física. O jogador está à disposição de Pedro Caixinha para a estreia no Campeonato Paulista, nesta quinta-feira (16), às 21h30, contra o Mirassol, na Vila Belmiro. No entanto, ele ressaltou que ainda precisa melhorar a parte física: “Eu estava em casa trabalhando. Não se compara quando está com o grupo, trabalhei bem, preciso melhorar a parte física, mas aos poucos, estamos melhorando. Espero estar pronto o mais rápido possível”.

*Com informações do ge

