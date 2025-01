Egresso da Unifev, Tiago Pedro alcança êxito no marketing hospitalar em Jales

Durante sua graduação em Publicidade e Propaganda, ele teve uma vivência enriquecedora, destacando-se pelos projetos práticos e pelo aprendizado com docentes qualificados.

Tiago da Silva Pedro, 30 anos, natural de Jales, é um exemplo de comprometimento e sucesso na área da Comunicação. Formado em Publicidade e Propaganda pela Unifev em 2018, ele descobriu sua paixão pela profissão ainda no Ensino Médio, quando se encantou pela criatividade e estratégia das campanhas publicitárias. Esse interesse o motivou a escolher o curso que impulsionaria sua trajetória profissional.

Durante sua formação, Tiago teve uma vivência enriquecedora, destacando-se por sua atuação nos projetos práticos e pelo aprendizado com professores especializados. “A Unifev me proporcionou uma educação completa, essencial para o crescimento da minha carreira”, afirma. Ele iniciou sua jornada profissional ainda na faculdade, assumindo um cargo inicial no marketing hospitalar e design, o que o preparou para sua função atual na Santa Casa de Jales, onde trabalha no setor de Captação de Recursos e Marketing. Ali, o egresso coordena eventos, campanhas de doação, redes sociais e mídia local e regional.

A maior dificuldade enfrentada por Tiago foi equilibrar o trabalho com os estudos. “A superação veio por meio da organização e apoio de colegas e professores, que me ensinaram a administrar meu tempo e prioridades”, recorda. “A Unifev foi crucial para o meu desenvolvimento, oferecendo a base teórica e prática necessária para me destacar no mercado profissional”, acrescenta.

Hoje, Tiago se inspira em profissionais que utilizam a comunicação para causas sociais, algo que busca incorporar em seu trabalho no marketing hospitalar, sempre com o objetivo de gerar um impacto positivo para a comunidade.

“Tiago é um exemplo de como nossa Instituição forma profissionais capazes de fazer a diferença na sociedade. Sua trajetória é uma prova de que a dedicação e o esforço resultam em grandes realizações, e ele é um motivo de orgulho para a Unifev”, concluiu o reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.