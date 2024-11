Enfermeiro obstetra: cuidados personalizados e humanizados em um mercado em expansão

Demanda por profissionais da área é alta e oferece ótimas perspectivas de emprego.

O enfermeiro obstetra é o profissional de saúde especializado em oferecer cuidados de enfermagem a mulheres, famílias e recém-nascidos durante toda a jornada da gestação, incluindo o parto e o pós-parto. Reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o mais indicado para assistir ao parto, esse profissional se destaca por promover um cuidado íntegro e humanizado, assegurando que a experiência da gestante seja respeitosa e segura.

No Brasil, a demanda por enfermeiros da área é alta, oferecendo ótimas perspectivas de emprego. De acordo com dados do site Salário.com, as remunerações de um enfermeiro obstetra são vantajosas e variam de acordo com o nível de experiência: júnior ganha em média R$7.056,15; pleno recebe cerca de R$8.004,51; sênior tem média salarial de R$10.371,92.

As oportunidades de atuação para um enfermeiro obstetra são diversas, abrangendo desde postos de saúde, hospitais, maternidades até clínicas especializadas. Além disso, esse profissional pode atuar de forma autônoma, oferecendo serviços personalizados em ambientes mais acolhedores, adaptados às necessidades e preferências dos pacientes.

O curso de Enfermagem da Unifev é a base para quem deseja seguir na área. Com formação completa de 4,5 anos, a Instituição forma profissionais competentes no agir profissional, assegurando a integralidade da atenção nos contextos individual e coletivo, por meio de atendimento humanizado. Ao concluir a graduação, é necessária uma especialização na área de Obstetrícia e Ginecologia.

Vestibular Unifev com Inscrições Abertas

A Unifev está com inscrições abertas para o Vestibular 2025. Inscreva-se agora e conquiste sua vaga no curso de Enfermagem, um dos melhores da região.