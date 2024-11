Ballet Municipal da Prefeitura apresenta o Festival “Olimpíadas da Dança”

Apresentação será na Concha Acústica, as músicas e as coreografias serão todas inspiradas nos jogos Olímpicos da França.

“Olimpíadas da Dança”, esse será o tema do 29º Festival de Ballet Municipal que acontecerá no palco da Concha Acústica a partir das 20h30 do sábado (30.nov) e do domingo (1º.dez).

O elenco será dividido entre os dois dias de evento e é composto por 480 alunas. Ao todo, 19 coreografias serão apresentadas, voltadas ao cenário esportivo. O público poderá conferir uma trilha sonora impecável com músicas memoráveis como “We are the Champions”, “Eye of the tiger”, “Bola na trave”, “Baile de favela”, entre outras.

O espetáculo contemplará desde números de balé intermediário, passando pelo jazz, baby class e dança contemporânea. Tudo sob coordenação artística e geral das professoras Márcia Cristina e Juliana Zoccal.

As alunas fazem parte do projeto da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga, que oferece aulas gratuitas para crianças partir de 5 anos de idade. As aulas são oferecidas nos Ginásios Mario Covas e Jane Maria de Lacerda Soares (CSU) em vários horários entre os períodos matutino e vespertino.

29º Festival de Dança “Olimpíadas da Dança” do Ballet Municipal da Prefeitura de Votuporanga

Data: sábado (30/11) e domingo (1/12)

Horário: 20h30

Local: Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”

Entrada Gratuita

Classificação: Livre

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3