Novembro Azul: Ambulatório de Oncologia ressalta campanha

Atualmente, são 13 pacientes em tratamento de câncer de próstata.

Novembro é o mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata, um dos tipos mais comuns entre os homens, especialmente após os 50 anos. O Ambulatório de Oncologia da Santa Casa de Votuporanga tem um papel fundamental no diagnóstico, tratamento e apoio a pacientes com câncer de próstata, proporcionando uma abordagem completa e integrada para o cuidado oncológico.

Com uma infraestrutura robusta e uma equipe especializada, o Ambulatório garante que os pacientes recebam o melhor acompanhamento desde a detecção da doença até o tratamento e cuidados paliativos, quando necessários.

Dra. Julia Cordeiro, médica oncologista do Ambulatório de Oncologia, explica que o câncer de próstata pode ser assintomático nas fases iniciais, o que torna a detecção precoce essencial. “A doença, muitas vezes, não apresenta sintomas nos estágios iniciais, por isso é fundamental que homens a partir dos 50 anos realizem exames regulares, como o toque retal e o exame de PSA (antígeno prostático específico). Isso pode aumentar significativamente as chances de tratamento bem-sucedido”, destaca Dra. Julia.

Sintomas

Entre os principais sintomas que podem aparecer em estágios mais avançados estão dificuldades urinárias, sangue na urina ou no sêmen, dor nos ossos e desconforto ao urinar. Entretanto, a detecção precoce é a chave para tratamentos mais eficazes e menos invasivos.

Fatores de risco

Fatores de risco para o câncer de próstata incluem a idade (homens acima de 50 anos têm maior risco), o histórico familiar (casos de câncer de próstata na família aumentam as chances de desenvolvimento da doença), raça (homens negros têm maior predisposição ao câncer de próstata), e a obesidade. A prevenção envolve a adoção de hábitos saudáveis, como uma alimentação balanceada, prática regular de atividades físicas, controle do peso e, claro, a realização de exames periódicos.

Tratamento

O tratamento do câncer de próstata depende do estágio da doença e das características individuais de cada paciente. Pode envolver cirurgia para remoção da próstata, radioterapia, quimioterapia, e, em alguns casos, terapias hormonais, que visam bloquear os hormônios que alimentam o crescimento das células cancerígenas.

O tratamento é sempre ajustado de acordo com o diagnóstico preciso e as necessidades específicas de cada paciente, buscando minimizar os efeitos colaterais e promover a melhor qualidade de vida possível.

O Ambulatório de Oncologia da Santa Casa de Votuporanga se destaca por suas condições diferenciadas de atendimento. Localizado em anexo à Santa Casa, os pacientes contam com a estrutura completa e de excelência da instituição, que inclui Pronto Socorro, Centro Cirúrgico, UTI e todos os serviços de Imagem e Diagnóstico e Análises Patológicas necessários para o diagnóstico preciso e acompanhamento contínuo.

Um dos principais diferenciais é o programa de navegação de pacientes, um serviço de orientação que acompanha o paciente em todas as fases do tratamento, desde o diagnóstico até a alta, garantindo que ele não fique perdido em meio ao processo e receba o suporte adequado.

O Ambulatório também se destaca pelo atendimento de uma equipe multidisciplinar, que inclui oncologista e paliativista, hematologista, enfermeiros, farmacêutico, nutricionista, psicólogo e recepcionista. Essa abordagem integrada e humanizada é um dos pilares do atendimento, proporcionando uma jornada de tratamento mais tranquila e eficaz para os pacientes. Além disso, atende a uma ampla gama de convênios, como SanSaúde, APAS, Economus, AMAFRESP, CABESP, FAEC, SABESP, VIVEST, Amil, GEAP e SulAmérica, ampliando o acesso da população aos cuidados de saúde de qualidade.

Atualmente, são 13 pacientes em tratamento de câncer de próstata. Em um mês tão significativo quanto o Novembro Azul, o Ambulatório de Oncologia da Santa Casa de Votuporanga reafirma seu compromisso com a saúde do homem, oferecendo serviços especializados e humanizados para o diagnóstico e tratamento do câncer de próstata. A equipe médica, juntamente com todos os profissionais de saúde, reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, fundamentais para o sucesso do tratamento e para a redução das taxas de mortalidade associadas à doença.

Com um ambiente acolhedor e especializado, o ambulatório se torna um ponto de referência no tratamento oncológico, sendo uma verdadeira rede de apoio para os pacientes e seus familiares, oferecendo acompanhamento contínuo e cuidados paliativos para quem mais precisa.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3