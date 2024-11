Encontro Regional de produtores rurais do Sebrae-SP movimenta setor agro em Jales

Em parceria com o Sindicato Rural de Jales, evento reuniu cerca de 150 produtores e destacou inovação, turismo e linhas de crédito no campo.

Jales foi palco do 2º Encontro Regional de Produtores Rurais, promovido pelo Sebrae-SP em parceria com o Sindicato Rural local, nesta terça-feira (26.nov). O evento, realizado no espaço Almeria Eventos, reuniu cerca de 150 produtores da região, com uma programação voltada à capacitação, troca de experiências e fortalecimento de negócios no setor agropecuário.

Com foco na diversificação de atividades e inovação no campo, o encontro trouxe palestras sobre marketing digital, turismo rural e acesso a crédito. Representantes de instituições financeiras, como Banco do Brasil e Caixa, estiveram presentes para apresentar suas linhas de financiamento direcionadas ao agronegócio. O evento também foi patrocinado pelas empresas Bruky Energy Brasil e WF Ltda.

Entre os participantes, Fabiana Borges, conhecida como Bia, produtora de shimeji em Fernandópolis, compartilhou sua experiência após participar de programas do Sebrae, como o Empretec.

“Com o apoio do Sebrae, passei a oferecer turismo na minha propriedade. As pessoas vêm para colher, degustar e comprar meu shimeji, e até estão dispostas a pagar mais. Meu produto ganhou um novo valor, e isso só foi possível com o olhar estratégico que desenvolvi ao longo desses dois anos”, destacou Bia, proprietária do Shimeji Cogumelos Coloniais.

A produtora, durante a sua fala a outros ruralistas, reforçou a importância da capacitação. “Recomendo que todos aproveitem as oportunidades que o Sebrae oferece. Valorizar a experiência pode fazer toda a diferença”, afirmou.

Durante o evento, o consultor de finanças do Sebrae-SP, Kleber Guerche, ministrou uma palestra sobre acesso ao crédito, orientando os participantes sobre como identificar as melhores opções de financiamento para ampliar suas operações. Já Guilherme Lui, consultor de marketing do Sebrae-SP, abordou o uso das redes sociais para aumentar a presença digital das propriedades rurais.

O encerramento contou com uma palestra de Bruno José dos Santos, do Sebrae-SP, que aprofundou estratégias práticas para incorporar o turismo às propriedades rurais, seguido de depoimentos inspiradores de produtores da região.

O evento reforçou o papel das instituições locais na inovação e desenvolvimento para o pequeno produtor rural. Além de fomentar novos negócios, o encontro proporcionou um espaço de integração entre os participantes, encerrando com um jantar de confraternização.

“O agro da nossa região tem enorme potencial, e iniciativas como essa são essenciais para alavancar a competitividade e a sustentabilidade das propriedades rurais”, avaliou Eliana Germano, consultora do Sebrae-SP e gestora do Programa Agente Local de Inovação (ALI) Rural.

Foi o que também destacou José Candeo, presidente do Sindicato Rural de Jales e parceiro de longa data do Sebrae-SP. “Este evento é uma demonstração do quanto o agronegócio da nossa região pode crescer com inovação e capacitação. Nosso objetivo, como Sindicato Rural, é sempre fortalecer o pequeno produtor, e essa parceria com o Sebrae-SP é essencial para trazer conhecimento e ferramentas que realmente transformam as propriedades rurais”, relatou ele.

O gerente regional do Sebrae-SP, Marcos José Amâncio, relatou que o encontro foi uma oportunidade para transformar realidades. “O Sebrae-SP trabalha para levar soluções práticas e inovadoras ao campo, ajudando o produtor a enxergar novas possibilidades de crescimento, seja por meio do turismo rural, da digitalização ou do acesso ao crédito”, finalizou o gerente.