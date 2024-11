Encontro de Famílias Grávidas será no próximo dia 5

Evento promovido pela Santa Casa é gratuito, tema é sobre cuidados com recém-nascidos.

A chegada de um bebê é sempre um momento mágico, cheio de expectativas, felicidade e, claro, algumas dúvidas. Pensando nisso, convidamos todas as futuras mamães, papais e familiares para um Encontro de Famílias Grávidas, que acontecerá no dia 5 de dezembro, às 19h, no auditório do RH. Este evento tem como objetivo proporcionar um espaço acolhedor e informativo, onde todos poderão aprender mais sobre os cuidados com os recém-nascidos e se sentir mais preparados para esse momento tão especial.

O evento será conduzido pelas enfermeiras Gessimária Ramos e Maíra Gomes, duas profissionais com vasta experiência no cuidado a recém-nascidos. Com muito carinho, elas irão compartilhar orientações práticas sobre como cuidar do bebê nos primeiros dias de vida, abordando temas essenciais como amamentação, higiene, sono seguro,e como lidar com as situações mais comuns que surgem logo após o nascimento.

Além disso, o encontro será uma excelente oportunidade para tirar dúvidas, compartilhar experiências e se aproximar de outros futuros pais, criando uma rede de apoio e trocas. Sabemos que os primeiros meses com um bebê podem ser desafiadores, mas também são momentos de muita alegria e a preparação pode fazer toda a diferença para garantir um começo de jornada tranquilo e cheio de amor.

O que esperar deste encontro?

Dicas práticas sobre cuidados com o recém-nascido, como alimentação, banhos, sono e saúde.

Informações sobre como lidar com as primeiras semanas de vida do bebê, ajudando os pais a se sentirem mais confiantes e preparados.

Troca de experiências entre os participantes, onde será possível compartilhar medos, dúvidas e alegrias com outras famílias grávidas.

Espaço para perguntas e respostas, para que cada pai e mãe possam esclarecer suas principais dúvidas com profissionais capacitados e atenciosos.

E, claro, um ambiente cheio de acolhimento e carinho, que vai fazer todos se sentirem mais seguros para a chegada do bebê.

“O Encontro de Famílias Grávidas não é apenas sobre aprender cuidados práticos, mas também sobre criar conexões, oferecer apoio emocional e fortalecer os laços familiares e de amizade neste momento tão transformador. Ter o apoio de quem já passou por essas situações faz toda a diferença, e esse evento é o momento perfeito para começar a formar essa rede de apoio”, disse Gessimária.

Venha aprender, compartilhar e se preparar para o melhor começo de todos: a chegada do seu bebê! Estamos ansiosos para receber você e sua família em um encontro que promete ser repleto de afeto, carinho e informações valiosas. A entrada é pela guarita da Rua Osvaldo Padovez.

