Paulinho deve assumir cargo de coordenador técnico do Mirassol 

Ex-Corinthians e seleção brasileira, volante de 36 anos se aposentou nesta temporada e terá função executiva no clube do interior.

Vice-campeão da Série B e estreante na elite nacional em 2025, o Mirassol deverá ter o ex-volante Paulinho como coordenador de futebol. As partes vinham conversando há alguns dias e o acordo foi praticamente fechado nesta quinta-feira. O anúncio será na próxima semana.

Aos 36 anos, o ex-jogador que fez sucesso em Bragantino, Corinthians, Tottenham, Barcelona e seleção brasileira viverá sua primeira experiência diretiva. Ele será o elo entre jogadores, comissão técnica e diretoria.

A primeira missão de Paulinho é ajudar os demais dirigentes na contratação de um novo treinador para substituir Mozart, que acertou com o Coritiba.

Ainda como jogador, Paulinho fez cursos da área de gestão de futebol. Um deles foi de liderança e gestão do futebol, oferecido pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

No fim de junho, esteve na Europa e passou duas semanas junto do brasileiro Thiago Scuro, hoje CEO do Monaco, da França. Muito próximo ao executivo, com quem tem até negócios no Brasil, Paulinho tem no ex-homem-forte do Red Bull Bragantino a sua maior referência na área de gestão esportiva.

O último ato de Paulinho como jogador ocorrerá no próximo mês. Com a presença de atletas e ex-atletas que foram companheiros dele, a partida de despedida será disputada em 21 de dezembro, às 9h30, no estádio do Canindé, em São Paulo.

*Com informações do ge

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3