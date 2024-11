Encontro de Crédito e Negócios em Jales oferece capacitação gratuita para produtores rurais

Evento será realizado no dia 26, das 13h às 19h, e contará com uma série de palestras e oficinas. O Sebrae-SP, em parceria com o Sindicato Rural de Jales, promoverá um encontro de capacitação voltado a produtores rurais da região, no dia 26. O Encontro de Crédito e Negócios será realizado das 13h às 19h e contará com uma série de palestras e oficinas focadas na melhoria da gestão e competitividade no setor agrícola.

A programação inclui orientações sobre acesso a crédito, com o consultor de finanças do Sebrae-SP, Kleber Guerche. Além de uma palestra sobre utilização de redes sociais para ampliar a presença digital das propriedades rurais com o consultor de marketing do Sebrae-SP Guilherme Lui.

O consultor de negócios do Sebrae-SP Bruno José dos Santos irá falar sobre estratégias para integrar o turismo na propriedade rural. O depoimento de um produtor rural encerra a programação do dia.

A iniciativa, segundo Eliana Germano, gestora do Programa Agente Local de Inovação (ALI) Rural, visa fomentar o desenvolvimento de práticas que fortaleçam a sustentabilidade econômica das propriedades, abordando tanto aspectos financeiros quanto novos mercados.

O evento é gratuito, mas os participantes devem realizar inscrição até o dia 17 de novembro, por meio de formulário online (https://forms.office.com/r/ ZzxB0sjSZH). Para garantir a participação, é necessário que o produtor tenha CNPJ rural, Inscrição Estadual, DAP ou CAF, além de idade mínima de 18 anos. O encerramento da programação será marcado por um jantar oferecido aos inscritos.

Informações adicionais sobre o evento podem ser obtidas com Eliana Germano, do Sebrae-SP, pelo telefone (17) 99775-7262, e com Lidiane e Ana Ligia, do Sindicato Rural, pelo número (17) 99678-4054.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3