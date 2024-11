Formatura das terceiras séries do Ensino Médio do Colégio Unifev celebra o futuro dos alunos

Cerimônia foi o ponto culminante de anos de dedicação ao estudo, e a esperança de um futuro promissor, pautado pelo conhecimento e pelas experiências vividas na escola.

No último sábado (23.nov), o Colégio Unifev celebrou um marco importante na vida de seus alunos: a formatura das turmas de terceiras séries do Ensino Médio (EM). A cerimônia de entrega dos certificados foi realizada na quadra do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária, em um evento emocionante que reuniu familiares, amigos, professores e toda a comunidade escolar para comemorar o sucesso acadêmico dos estudantes.

A solenidade contou com discursos inspiradores, homenagens e muita emoção. Os alunos, que concluíram essa etapa fundamental de sua trajetória escolar, puderam refletir sobre suas conquistas e os desafios superados ao longo dos anos. Durante a entrega dos certificados, cada estudante foi chamado ao palco para receber o reconhecimento por seu esforço, dedicação e comprometimento ao longo dos três anos de Ensino Médio. A solenidade destacou a importância da educação como base para o futuro de cada um dos formandos e o impacto da trajetória escolar na formação de cidadãos conscientes e preparados para os próximos desafios da vida acadêmica e profissional. A formatura simbolizou o encerramento de uma etapa e o início de novos ciclos para os estudantes, que agora se preparam para os desafios do vestibular e da vida adulta. Para muitos, a cerimônia foi o ponto culminante de anos de dedicação ao estudo, e a esperança de um futuro promissor, pautado pelo conhecimento e pelas experiências vividas na escola. “Estamos muito orgulhosos dos nossos alunos. Cada um deles trilhou um caminho de muito esforço e dedicação, e, hoje, vemos o resultado de todo esse trabalho. A cerimônia de formatura é apenas o começo de uma nova jornada, e temos a certeza de que cada um estará pronto para seguir em frente com confiança e determinação”, disse a diretora do Colégio Unifev, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes. “Esse evento é, sem dúvida, um momento marcante e inesquecível para todos nós, que pudemos celebrar o esforço coletivo e a realização de um sonho: a conquista do certificado desse jovens, que, em sua maioria, nós vimos crescer e evoluir ano a ano”, finalizou a coordenadora do EM, Profa. Ma. Carmem Silvia Rodrigues Paschoal Sanches.

