Idosa é atacada por cão que estava solto em rua de Riolândia 

A mulher de 82 anos saía para caminhar, quando o animal avançou e a atacou. Em seguida, foi encaminhada à Santa Casa de Riolândia e transferida para Votuporanga, com suspeita de fratura no pulso.

Uma mulher de 82 anos fraturou o pulso e sofreu ferimentos na perna ao ser atacada por um cão que estava solto em uma avenida de Riolândia/SP, na manhã desta segunda-feira (25.nov).

A idosa saía de casa e caminhava pela Avenida Cinco quando o cachorro, sem raça definida, avançou sobre ela. Em seguida, a vítima caiu e começou a ser mordida pelo animal. Vizinhos socorreram a mulher, que foi levada para a Santa Casa de Riolândia.

Com suspeita de fratura no pulso e diversos ferimentos em ambas as pernas, a idosa foi transferida para um hospital de Votuporanga/SP. De acordo com familiares da vítima, ela pode passar por cirurgia no pulso.

A filha da vítima registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Riolândia. Conforme ela, o cachorro pertence a uma mulher que mora na mesma avenida. A polícia vai apurar o caso.

*Com informações do g1

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3