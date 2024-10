ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS – 3A Couro Tapeçaria Premium reúne amigos e fãs de autos antigos em seu concorrido estande

A 3A Couro Tapeçaria Premium esteve presente no 9º Encontro de Carros Antigos que aconteceu neste último final de semana no Parque das Artes. A empresa, que é referência em interiores de carros nacionais e importados e principalmente de clássicos, levou seus últimos trabalhos em bancos, tetos e forrações para exposição no local.

Os irmãos Allan e Junior de longa tradição na área, fizeram de seu estande um local de encontro de amigos e com muita hospitalidade explicavam aos visitantes os detalhes de cada trabalho.

A empresa 3A Couro e Tapeçaria Premium fica instalada na Avenida Wilson Foz, 4508 – Bairro San Remo, atende pelo WhatsApp / Instagran (17) 3046 3236.

