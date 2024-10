Morre aos 97 anos o jornalista Cid Moreira

Ele estava internado em um hospital na região serrana do Rio de Janeiro.

O jornalista e locutor Cid Moreira morreu, na manhã desta quinta-feira (3.out), no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

Cid Moreira nasceu em São Paulo, na cidade de Taubaté, em 27 de setembro de 1927.

De acordo com o Grupo Globo, o apresentador esteve à frente do Jornal Nacional por 26 anos, desde a estreia do noticioso, em setembro de 1969.

O então locutor se mudou para o Rio de Janeiro em 1951. Na década de 50, Cid Moreira teve suas primeiras experiências na televisão, quando passou a apresentar comerciais ao vivo em programas notórios da época.

Apenas em 1963 veio a estreia como apresentador de notícias na TV Rio, onde comandou o “Jornal de Vanguarda”.

Na TV Globo, Cid Moreira passou pela apresentação do Jornal da Globo e no Fantástico, mas ficou conhecido pelas quase três décadas na bancada do Jornal Nacional.