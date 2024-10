Rogério Corrêa revela que o CAV quer a vaga na Série D do Brasileirão 

Técnico destacou “ano mágico” do Pantera Alvinegro e disse que clube e torcedores escolheriam a quarta divisão nacional, em caso de título da Copa Paulista. A partida de ida acontece neste sábado, na Arena Plínio Marin, às 15h.

O Clube Atlético Votuporanguense avançou à final da Copa Paulista e já está garantido em uma competição nacional pela segunda vez na história.

O técnico Rogério Corrêa, que também esteve à frente do CAV na campanha do acesso à Série A2 do Paulista no começo da temporada, resumiu o 2024 do time como um ano “mágico”.

Nos 35 jogos disputados até aqui, o Pantera Alvinegro venceu 21, empatou dez e perdeu apenas quatro, um aproveitamento de 69,5%.

“Sensação indescritível, um ano mágico. Dois acessos, conseguimos fazer 35 jogos e só perdemos quatro no ano, é um feito histórico para mim e para o clube. Estou muito feliz com o que está acontecendo aqui no Votuporanguense e procurar cada dia mais, com pés no chão, trabalhando para merecer tudo o que está acontecendo.”

Depois de sair em desvantagem no primeiro jogo da semi ao ser derrotado por 1 a 0, o Votuporanguense precisou correr atrás do prejuízo e reverteu a vantagem da Portuguesa na volta, em Votuporanga, para garantir a classificação à final.

O comandante Rogério Corrêa ressaltou que o Pantera Alvinegro precisa fazer o resultado em casa, para ter mais tranquilidade no jogo longe de seus domínios contra o Monte Azul na final da Copa Paulista.

O técnico ainda pediu atenção e ressaltou que o time precisa “ter cuidado para não ser surpreendido pelo adversário”.

“Acho que a lição para tirar agora é, como se inverteram os mandos, então o primeiro jogo vai ser em casa, o segundo fora. Agora nós temos que que buscar ter um resultado, uma vantagem para o jogo de volta. Então acho que a gente tirar de lição é fazer o nosso papel dentro da nossa casa. Somos fortes aqui dentro, então temos que fazer o nosso trabalho, mas ter cuidado para não ser surpreendido. O time do Monte Azul é um time muito bom, um time bem treinado, um time que conseguiu uma boa pontuação no campeonato, vai decidir dentro da sua casa, temos que ter muito respeito. E lógico, dentro do nosso jogo, sermos agressivos como sempre fomos”, projetou.

O técnico resumiu a sensação de colocar o Votuporanguense novamente em um cenário nacional e não hesitou em escolher a Série D do Brasileiro em caso de título.

O campeão da Copa Paulista tem direito de escolher entre a Série D ou a Copa do Brasil e o vice ficará com a opção não escolhida. O treinador confirmou que o Pantera escolherá a quarta divisão nacional, caso conquiste a taça da Copa Paulista.

“Fico muito feliz de fazer parte dessa história do Votuporanguense, de disputar uma competição nacional pela segunda vez. O primeiro que aconteceu foi com o Rafael Guanaes, que hoje está trilhando no futebol como treinador do Operário-PR, é o que eu quero, preciso a cada dia melhorar mais e mais como treinador para que eu possa chegar nesse cenário de Série A, Série B, Libertadores. Então esse é o meu objetivo de vida. Vou trabalhar para isso e fazer com que o clube chegue a essa divisão.”

“É importante estar no cenário nacional, porque você começa a ser visto por todos os clubes. Estou muito feliz com isso e a gente espera ter essa continuidade no clube aqui no ano seguinte, depois da A2, para continuar fazendo história no clube e quem sabe subir para a Série C. Em caso de título, o clube quer e o torcedor também, a Série D, para brigar por um acesso para a Série C, estamos trabalhando para conquistar isso e buscar essa vaga”, comentou.

Por fim, o comandante fez um balanço do jogo de volta contra a Portuguesa na semifinal, que garantiu a vaga do CAV para a grande decisão: “O jogo de volta contra a Portuguesa foi perfeito. Acho que tudo o que nós construímos durante a semana, tudo o que nós idealizamos de fazer no jogo, nós conseguimos fazer muito bem no primeiro tempo, onde a gente poderia ter feito mais gols. Um segundo tempo normal, a Portuguesa ia ter que sair, ia ter que se jogar. Tínhamos algumas transições pra poder fazer, não fomos efetivos em algumas. Mas depois, no final, é normal a equipe deles se jogar e a nossa abaixar. E o que foi importante eram as nossas ideias defensivas, soubemos nos defender, o que fazer e como fazer naquele momento. E graças a Deus nós conseguimos esse resultado e a classificação pra final”, concluiu.

O primeiro confronto da final será na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, neste sábado, às 15h.

Monte Azul também quer disputar à Série D do Brasileirão

O acesso à Série D do Brasileirão não é somente o objetivo do CAV. O Monte Azul tem a mesma missão no horizonte. A equipe de Monte Azul Paulista, cidade com pouco mais de 18 mil habitantes, já sinalizou interesse em disputar a quarta divisão nacional.

Após o rebaixamento na Série A2 do Campeonato Paulista, a SAF que administra o Monte Azul, composta por figuras como o empresário Neymar e o ex-jogador Émerson Sheik, vai disputar uma competição nacional pela primeira vez em 104 anos de história.

Para a Copa Paulista Sicredi 2024, o Monte Azul montou o elenco pensando na classificação para a Série D. O elenco jovem, com média de idade de 22 anos, fez história ao levar o clube à final da competição.

No retrospecto, o Monte Azul chega na final com a melhor campanha da competição. Até aqui, são dez vitórias, dois empates e uma derrota sob o comando do ex-jogador Alemão.

Exatamente por isso, o Monte Azul terá o mando do segundo e decisivo jogo, que ainda não teve local confirmado pela FPF (Federação Paulista de Futebol), mas será no outro sábado, dia 12, no mesmo horário.

Ainda sobre a finalíssima, o Estádio Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista, que foi vetado por conta das condições ruins do gramado, passará por avaliação da FPF neste domingo (6) e a divulgação do local da final será na segunda-feira (7).

Contudo, ainda na semifinal, diante do veto, o Azulão precisou mandar o jogo na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara/SP. Caso se repita no jogo da volta, o estádio traz lembranças gloriosas ao CAV, foi lá, que em 2018 o Pantera Alvinegro conquistou sua primeira Copa Paulista, na oportunidade, nos pênaltis contra a Ferroviária.

Ainda de acordo com a FPF, as partidas terão transmissão ao vivo da TV Cultura, Record/R7/Playplus e YouTube Futebol Paulista.

Ingressos

Para os torcedores que pretendem prestigiar CAV e Monte Azul na Arena Plínio Marin, neste sábado, às 15h, os ingressos já estão disponíveis. Os valores das entradas variam: Setor 1 (arquibancada coberta): R$ 30; Setor 2 (geral): R$ 15; e Setor 3 (visitante): R$ 15.

Além das bilheterias da Arena, os ingressos podem ser comprados antecipadamente pela internet no site Guichê Web ou em pontos de vendas espalhados por Votuporanga: Bar Seu Caneco, Auto Posto Flor de Lis, Polysport e Polizeli Parafusos.

