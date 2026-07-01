Concerto à luz de velas reúne sucessos de Coldplay e Queen em Votuporanga

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Com duração de cerca de 70 minutos, o espetáculo combina música, velas e iluminação cênica para criar uma ambientação inspirada em um céu estrelado – Foto: Divulgação

Espetáculo do projeto Starlight Concerts será apresentado no dia 21 de agosto, às 19h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, com releituras instrumentais de clássicos das duas bandas britânicas.

@caroline_leidiane

Os grandes sucessos de duas das mais influentes bandas da história do rock ganharão uma nova interpretação em Votuporanga. O espetáculo Starlight Concert – Coldplay x Queen chega à cidade no dia 21 de agosto, às 19h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, propondo uma experiência que une música, iluminação cênica e atmosfera imersiva.

No repertório, clássicos como “Viva la Vida”, “Yellow”, “Bohemian Rhapsody” e “We Will Rock You”, ganham interpretações instrumentais de músicos das mais renomadas orquestras paulistas.

Os arranjos preservam a identidade das canções, mas incorporam elementos da música de concerto, oferecendo ao público uma nova forma de apreciar sucessos que atravessaram gerações.

Com duração aproximada de 70 minutos e classificação livre, a apresentação busca proporcionar uma experiência sensorial ao público. O ambiente do teatro é transformado por velas cuidadosamente posicionadas e um projeto de iluminação que cria a sensação de um céu estrelado, ampliando a conexão entre espectadores e músicos.

De volta a Votuporanga após um ano, o Starlight Concert apresenta releituras instrumentais de clássicos de Coldplay e Queen – Foto: Otavio Duenas

Além da proposta visual criada pela iluminação, o espetáculo incorpora momentos de interação com a plateia e amplia o caráter imersivo da apresentação. Ao transitar entre o repertório popular e a linguagem da música de concerto, o Starlight Concerts aproxima diferentes tradições musicais em releituras que preservam a essência das canções originais.

A proposta é tornar esse universo mais acessível, despertando emoções e criando uma experiência que ultrapassa a audição, reunindo nostalgia, contemplação e participação do público em um mesmo espetáculo.

Starlight Concert – Coldplay x Queen

  • Data: 21 de agosto, às 19h30
  • Local: Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”
  • Duração: aproximadamente 70 minutos
  • Classificação: Livre
  • Ingressos: ingressodigital.com

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