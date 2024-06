Cultura e Turismo: Secretaria realizará Festa Junina no Parque da Cultura

Comemoração será realizada nos dias 15 e 16 de junho, a partir das 18h.

“Pula a fogueira, iaiá, pula a fogueira, ioiô”. Isso mesmo, entre no ritmo e tire o traje xadrez do armário pois, a Secretaria da Cultura e Turismo está preparando uma festança Junina, que será realizada nos dias 15 e 16 de junho, a partir das 18h, no Parque da Cultura.

Serão duas noites de muito arrasta-pé e agitação, com pipoca e outras comidas típicas nos trailers do projeto Food Parque, shows sertanejos e sanfoneiro, dança com apresentação de quadrilha e a tradicional feira de artesanato com produtos juninos, valorizando os trabalhos de nossos artesãos locais.

O programa é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com as Prefeituras dos municípios participantes, e execução da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

Fique atento à programação:

Sábado (15/6)

Das 18h às 19h, apresentação musical com o Coral de Violas “A Voz do Sertão” que compõe um dos núcleos de atividades promovidas pelo Centro de Folclore de Votuporanga. O Coral reúne a prática do canto, acompanhado por violas caipiras e violões, com repertório que abrange o vasto cancioneiro popular sertanejo de raiz.

Em seguida, às 19h, damas e cavalheiros estão convidados a entrar na grande roda e mostrar seu “balanceio” na quadrilha. Dando sequência às atividades, o sanfoneiro Domício Barbosa, traz ao público um repertório repleto da autêntica música do sertão nordestino.

E para encerrar a primeira noite de festa, das 20h às 22h, os músicos Jhenifer Tomaz e Pedro Abrante, que levantam a bandeira da viola caipira por Votuporanga e região, trazem o melhor da música sertaneja raiz.

Domingo (16/6)

Das 18h às 20h, o sanfoneiro Domício Barbosa sobe ao palco mais uma vez e promete não deixar ninguém parado ao som contagiante de sua sanfona. Às 19h, a população terá mais uma oportunidade para participar da quadrilha.

Das 20h às 22h, a Banda Fama leva o público a uma viagem pelo mundo da música com muita alegria e emoção. Com um repertório misto, que vai do forró tradicional ao samba, passando pelo sertanejo, MPB e clássicos dos anos 60. Uma pluralidade que promete agradar gregos e troianos.

“Nossa equipe está preparando todos os detalhes com muito carinho para que seja mais uma festa linda, neste local que se tornou um dos mais emblemáticos cartões postais de Votuporanga. A Festa Junina é um evento que agrada a todos os públicos, desde adultos a crianças; aproveitamos também a oportunidade para reforçar a importância desse resgate das tradições nordestinas. Fica aqui o meu convite para que todos prestigiem”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.