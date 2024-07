Empresário fica ferido ao atirar acidentalmente na própria perna em Araçatuba 

Segundo informações, o homem estava sentado, com a arma na cintura, quando se levantou e colocou o dedo no gatilho. Arma foi apreendida.

Um empresário de 50 anos passou por atendimento médico ao ficar ferido após disparar acidentalmente contra a própria perna em Araçatuba/SP. Segundo funcionários dele, o tiro foi acidental. O caso ocorreu na noite de sábado (29.jun).

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e encontrou o empresário no chão com o ferimento. Os funcionários informaram à equipe que o homem estava sentado, com a arma na cintura, quando se levantou e colocou o dedo no gatilho.

Em vistoria no local, a polícia encontrou cápsulas deflagradas no chão, que foram apreendidas. A pistola usada pelo empresário também foi apreendida para perícia.

A ocorrência foi registrada como porte de arma de fogo de uso restrito e disparo de arma de fogo.