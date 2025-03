Trio é preso com drogas e armamento em rodovia de Mirassol 

Dois homens e uma mulher foram presos na noite desta quarta-feira (19) durante abordagem do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR).

Na noite desta quarta-feira (19.mar), equipes da Polícia Militar Rodoviária, por meio do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), realizaram a abordagem de um veículo VW/Gol, com placas de Ponta Porã/MS, em uma rodovia de Mirassol/SP. O carro transitava no sentido interior-capital quando foi interceptado pelos agentes.

Durante a busca veicular, os policiais localizaram uma grande quantidade de drogas, incluindo substâncias aparentando ser maconha, cocaína e pasta base. Além dos entorpecentes, uma arma de fogo foi encontrada escondida dentro do tanque de combustível do veículo.

Os três ocupantes do carro, dois homens e uma mulher, possuem antecedentes criminais por tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal de São José do Rio Preto/SP, onde o trio foi ouvido e colocados à disposição da Justiça.