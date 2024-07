ACV celebra Dia do Comerciante com Queima do Alho  

Grupo de Tropeiros assina o cardápio especial; convites são limitados.

A Associação Comercial de Votuporanga – ACV prepara a tradicional confraternização pelo Dia do Comerciante com uma atração especial: Queima do Alho com a Comitiva de Tropeiros Devotos de Tião Carreiro. O almoço está marcado para o domingo de 14 de julho, a partir do meio-dia, no Clube dos 40.

O cardápio será preparado pelo grupo que vem de Riolândia. Criado em 2008, a Comitiva é conhecida em todo Brasil pelas disputas e prêmios em concursos de Queima do Alho, entre elas a maior realizada que é na cidade de Barretos, onde colecionam diversas vitórias.

Quem comprar o convite do almoço desfrutará de buffet à vontade de arroz carreteiro com carne seca; feijão gordo com diversos ingredientes; paçoca de carne com farinha de mandioca, farinha de milho, carne seca e rapadura; carne frita no disco de arado: contrafilé e alcatra frita no disco e colocada no tambor de alumínio.

Haverá ainda sorteio de brindes de parceiros, venda de bebidas, de sobremesa e muita música com Rick e Edilaine. O evento é aberto a todos (desconto para associados) com convites e reserva de mesas limitadas.

Informações pelos telefones (17) 3426-4044 ou (17) 981320022.

77 anos de trabalho

Um dos segmentos que mais gera emprego e renda em Votuporanga é o comércio. A atividade de vendas é importante em todo o país e, desde 1953, conta com uma data especial. Comemora-se em 16 de julho o Dia do Comerciante, instituído pela Lei 2.048, em 1953. A data foi escolhida em homenagem a José Maria Lisboa, o Visconde de Cairu, Patrono do Comércio, pela sua contribuição à abertura do setor no Brasil a outras nações.

Em Votuporanga, a Associação Comercial representa o segmento há 77 anos defendendo ideias, sugestões e pedidos da classe junto às instituições públicas. É uma entidade sem fins lucrativos, nascida da união de empresários que viram no associativismo a melhor maneira de dar força às suas iniciativas, reivindicações e alavancar o comércio do município.

Os associados têm acesso a diversos serviços, entre eles treinamentos, auxílio para contratação de pessoal e descontos em convênios. Em 18 de outubro deste ano, a ACV completa 78 anos de fundação.

Cerimônia de posse

O atual presidente da ACV, Glauco Ventura transfere o cargo dia 25 de julho para a comerciante Natália De Haro, primeira mulher eleita em Assembleia para presidir a entidade. Natália é publicitária e administradora da tradicional Loja De Haro.