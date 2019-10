Empresário da bola faz a festa das crianças em Votuporanga

Aproximadamente 1500 brinquedos foram entregues aos alunos

O empresário votuporanguense de jogadores de futebol, Marcos Tito, que mantém mais de atletas entre a Europa e o Brasil, entregou por meio de sua equipe local mais de 1.500 brinquedos para crianças da rede municipal de ensino nesta semana. O presente foi dado por ele e um de seus atletas, o jogador Daniel Guedes do Santos, que se encontra atualmente emprestado ao Goiás.

Marco Tito que se encontra nesta semana na Europa falou para o Diário sobre a doação: “Este é um dia das crianças muito importante para mim. Sou muito grato por tudo o que minha cidade e região me proporcionaram, como forma de retribuir e incentivar a esperança em crianças carentes realizei a doação de 1.500 brinquedos. Não estive presente na entrega, pois estou viajando a trabalho, mas que todos possam se sentir abraçados e assistidos por mim. Desejo a todas as crianças um feliz dia e que em breve eu possa estar com vocês dividindo este momento super bacana!”.

As escolas que tiveram suas crianças agraciadas pelos presentes foram:

CEMEI PROFESSOR MERCEDES FERNANDES DE LIMA

Rua Cláudio Pereira, 1992 – B. São João

Meninos (122) e Meninas (133)

CEMEI JOSE MODESTO SOBRINHO

Avenida Conde Francisco Matarazo, 2139 jd Palmeiras I

Meninos (145) Meninas (110)

CEMEI PROFESSOR FLORIANO MARZOQUE

Rua Cândido Petenuce, 2421 jd Monte Alto

Meninos (111) Meninas (88)

CEMEI AMELIA LUCINDA DE JESUS

Rua Paulo Morete, 2408 Pozobom

Meninos (97) Meninas (87)

CEMEI ANA FERREIRA DOS SANTOS

Rua Delclésio Lasso, 922 São Cosme

Meninos (59) Meninas (48)