Prefeitura de Valentim está com inscrições abertas para processo seletivo para oito cargos

Em edital, publicado no site da Prefeitura de Valentim Gentil, o poder executivo abriu inscrições para o processo seletivo para oito cargos. São eles: agente de crédito do banco do povo, supervisor do programa criança feliz, operador de máquinas rodoviárias, motorista, auxiliar de consultório dentário, professor de educação básica I –PEB I, professor de língua portuguesa e professor de educação física.

As inscrições seguem abertas até o dia 15 de novembro, por meio do site WWW.unisisp.com.br, no link ‘inscrições abertas’ e selecionar a cidade que deseja se inscrever. Para efetivar a inscrição, é necessário pagar o boleto. Para cargos com nível de ensino fundamental incompleto o valor é de R$40; nível médio é de R$50; e para nível superior R$60.

A prova objetiva (escrita) será realizada no dia 03 de novembro, às 8h, devendo o candidato chegar com antecedência no local que será divulgado por meio de edital. No dia o candidato deverá estar munido de caneta azul ou preta, lápis preto e borracha, além de um documento oficial com foto.

As provas práticas serão realizadas em datas, locais e horários a serem divulgados por meio do edital que publicará a prova escrita.

Os cargos de agente de crédito do banco do povo e supervisor do programa criança feliz são para inicio imediato e com contrato válido para tempo indeterminado. Já os outros cargos são para quando a administração determinar, por exemplo, quando faltar funcionário por licença, férias e outros.

Todas as informações estão no edital disponível no site da prefeitura WWW.valentimgentil.com.br e/ou WWW.unisisp.com.br.

—