Diniz aprova e Jucilei é reintegrado ao grupo no São Paulo

Sem propostas para sair, volante voltou a treinar com o elenco tricolor no início desta semana.

Na última terça-feira, uma novidade tomou conta dos olhares no treino do São Paulo no CT da Barra Funda. Era a presença de Jucilei, que há tempos não dava as caras em uma atividade com os companheiros no gramado. O jogador foi reintegrado ao elenco após mais de três meses afastado e o processo que culminou em seu retorno reuniu vários fatores até o aval de Fernando Diniz.

O volante iniciou a temporada como um dos principais atletas do grupo, mas acabou perdendo espaço, principalmente com a chegada de Cuca. Desde que o treinador assumiu até a pausa pra a Copa América, Jucilei atuou em apenas uma partida: o jogo de volta da final do Campeonato Paulista, derrota por 2 a 1 para o Corinthians, na Arena, no dia 21 de abril.

Sem espaço entre os titulares, Cuca acreditava que o volante não se encaixava no estilo de jogo que deseja implantar no São Paulo, ao mesmo tempo que a diretoria tinha interesse em enxugar a folha salarial. Juntando essas situações, Jucilei acabou liberado para procurar outro destino juntamente como Nenê e Bruno Peres pouco antes de a delegação embarcar para um período de treinos no CT de Cotia durante a parada para a disputa da Copa América.Dessa forma, Jucilei preferiu não treinar nas dependências do clube e retirou seus pertences do CT da Barra Funda e viajou para o Rio de Janeiro para ficar com a família, onde treinou por conta própria até seu retorno. Com contrato longo, até dezembro de 2021, o volante não queria rescindir. Por isso o clube buscou alternativas para negociar com o mercado asiático, já que o atleta tem passaporte palestino. No entanto, nenhuma proposta agradou aos envolvidos.

Com a saída de Cuca no fim do último mês, a diretoria são-paulina passou a pensar na reintegração de Jucilei, uma vez que se trata de um ativo e um dos maiores salários do elenco. O primeiro passo foi solicitar o retorno do atleta ao CT, treinando em horários alternativos, mas ainda faltava o aval de Fernando Diniz, o novo treinador, que acabou aprovando a volta do atleta e falou sobre o assunto após o empate em 0 a 0 com o Bahia, na última quarta-feira.

– Em primeiro lugar, tecnicamente é um jogador que me agrada muito. Sempre gostei do Jucilei como jogador. Ele estava afastado, mas é um cara que tem boa condição física natural, o biotipo dele é muito bom. Ele chegou magro, não chegou acima do peso. Já está integrado, é querido por todos, diretoria e jogadores, eu perguntei. Ele é muito bem-vindo e tenho certeza que vai nos ajudar bastante – avaliou o comandante.

Apesar de estar bem fisicamente, o volante ainda precisará de um tempo para readequação ao ritmo dos companheiros e por isso não há um prazo para que ele seja relacionado. Assim, Jucilei deverá ter chances ao longo das próximas rodadas do Brasileirão, mesmo diante de uma concorrência dura com Luan, Tchê Tchê, Liziero, Hudson, e até mesmo Daniel Alves, Hernanes e Igor Gomes.

Neste domingo, às 18h, no Morumbi, o São Paulo recebe o Corinthians para o clássico pela 25ª rodada do Brasileirão-2019. No momento, o time do Morumbi ocupa a quinta posição na tabela com 40 pontos, dois à frente do Grêmio, primeiro clube fora da zona de classificação para a Copa Libertadores de 2020.