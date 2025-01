Emprego: Votuporanga fecha 596 vagas em dezembro, aponta Caged 

Com a performance, município sai do ‘azul’, já que em novembro apontou a abertura de 149 vagas.

O Brasil fechou o ano de 2024 com um saldo positivo de 1.693.673 empregos formais com carteira assinada. O número representa um crescimento no ano de 16,5% em relação ao período de janeiro e dezembro de 2023, quando o saldo ficou positivo em 1.454.124 empregos. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira (30.jan), pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O saldo positivo de 2024 foi resultado de 25.567.548 contratações e 23.873.575 desligamentos. O estoque de vínculos celetistas ativos contabilizou 47.210.948 vínculos em dezembro, uma variação de 3,7% em relação ao estoque do ano anterior, quando foram contabilizados 45.517.275 vínculos. No acumulado de dois anos, 2023 e 2024, o saldo de empregos no país foi positivo em 3.147.797 empregos.

Em Votuporanga/SP, os mesmos dados apontam o fechamento de 596 vagas, fruto da dinâmica entre 810 contratações e 1.406 demissões. O resultado para o período tira o município do ‘azul’, já que em novembro registrou a abertura de 149 vagas.

No 12º mês de 2024, o principal desempenho negativo no município veio do setor de Serviços (-447), seguido por Indústria (-142), Comércio (-38). Já com resultado positivo fecharam no período os setores de Construção (+6) e Agropecuária (+25). Confira o gráfico abaixo:

Salário médio de admissão

O governo também informou que o salário médio real de admissão foi de R$ 2.162,32 em dezembro do ano passado, o que representa queda em relação a novembro (R$ 2.163,22).

Na comparação com dezembro de 2023, também houve aumento no salário médio de admissão. Naquele mês, o valor foi de R$ 2,128,90.

Seguro-desemprego

O governo atualizou a tabela anual de cálculo dos valores do seguro-desemprego, considerando o salário mínimo vigente de R$ 1.518, a partir de 11 de janeiro. O valor do benefício não será inferior ao mínimo. Já os trabalhadores com salários superiores a R$ 3.564,96 receberão de forma fixa o teto do benefício, estabelecido em R$ 2.424,11.

Segundo o MTE, o reajuste das faixas salariais para o cálculo do seguro-desemprego considera a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que acumulou elevação de 4,77% em 2024, ante alta de 3,71% em 2023.