Jovem perde R$135 mil após cair em golpe virtual e investir dinheiro da mãe e da sogra 

A vítima, moradora de Jales/SP, foi atraída pela promessa de lucro rápido em um story no Instagram e, ao tentar resgatar o valor investido, foi bloqueada pelo golpista.

Uma mulher de 18 anos, moradora de Jales/SP, procurou a Polícia Civil na tarde da última terça-feira (28.jan) após cair em um golpe virtual e investir o dinheiro da mãe e da sogra, que resultou na perda de cerca de R$135 mil. O objetivo da jovem era de lucrar em cima do valor investido.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima viu um story no Instagram de uma prima, que foi hackeada, divulgando uma aplicação financeira com altos rendimentos em pouco tempo. Interessada, ela entrou em contato por meio do perfil da familiar e, sem saber, iniciou uma conversa com os golpistas e recebeu instruções de como realizar o investimento.

Inicialmente, a jovem fez um depósito de R$1.000, com a promessa de receber R$1.800 rapidamente. No entanto, ao tentar sacar o valor, foi informada de que precisaria atrair mais investidores para obter a liberação do dinheiro. Para isso, ela recorreu ao dinheiro de sua mãe e sogra, somando um total de quase R$135 mil.

Após os depósitos, a jovem foi bloqueada pela conta de sua parente e não conseguiu contato com a mesma pela rede social. Somente depois disso, ao tentar entender o que havia ocorrido, descobriu que tinha caído em um golpe, pois a conta de sua prima havia sido hackeada. O dinheiro foi enviado para contas bancárias de terceiros, sendo divido R$74.000 para a conta de um homem e R$49.000 para a de uma mulher, além do pagamento de uma parcela do valor via PIX.

A Polícia Civil segue investigando o caso.