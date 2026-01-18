Em jogo fraco, CAV empata com o Sertãozinho 

Apesar do empate sem gols no Fredericão, em Sertãozinho/SP, o Votuporanguense somou mais um ponto na tabela. Próximo compromisso é na quarta-feira (21), às 19h30, na Arena Plínio Marin, quando recebe o Santo André.

O Clube Atlético Votuporanguense enfrentou o Sertãozinho na noite deste sábado (17.jan), no Fredericão, em Sertãozinho/SP, pela terceira rodada da Série A2 do Campeonato Paulista, em busca de reabilitação, e o duelo truncado terminou empatado, sem gols.

Com a bola rolando…

O confronto foi marcado por muita disputa no meio de campo, marcação forte e poucas chances criadas. Anderson Feijão, em raras oportunidades, se valeu de chutes de fora da área, levando algum perigo a meta do Touro dos Canaviais, defendida pelo goleiro João Victor. Já os donos da casa tiveram oportunidade com Moreira, já nos acréscimos da partida. Além disso, o Sertãozinho não exigiu nenhuma apresentação especial por parte do arqueiro da Pantera Alvinegra, Gabriel Félix.

Apesar do empate sem gols, o resultado se apresentou melhor para o Votuporanguense que atuava longe de seus domínios. Desta forma, o CAV alcançou seu quarto ponto e subiu para o sexto lugar na tabela do Paulistão A2.

Próximo compromisso

O duelo em Sertãozinho serviu para o Clube Atlético Votuporanguense encerrar um ciclo de dois compromissos longe da Arena Plínio Marin. A Pantera Alvinegra volta a campo na próxima quarta-feira (21), às 19h30, quando recebe o Santo André, na Toca, pela quarta rodada do estadual.