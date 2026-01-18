Polícia investiga morte de mulher após ser agredida pelo namorado em Tanabi 

Márcia da Silva Souza, de 52 anos, foi encontrada morta em casa, três dias após o crime. Namorado foi encontrado em terreno baldio e confessou o crime à polícia.

Uma mulher de 52 anos foi encontrada morta neste sábado (17.jan) no bairro Cohab 2, em Tanabi/SP. O suspeito do crime é o namorado da vítima, que foi capturado em um terreno baldio e preso. Ele confessou que agrediu a mulher com socos no rosto na noite de quinta-feira (15), fazendo com que ela caísse no chão desacordada.

O suspeito relatou à polícia que o desentendimento começou por ciúmes. O corpo de Márcia da Silva Souza foi encontrado pela mãe dela na residência, na Rua Otávio Pardosi, três dias após o crime. A vítima também cuidava do pai, um idoso de 79 anos, acamado com as duas pernas amputadas e totalmente dependente, e que não recebia os cuidados necessários desde a morte da filha.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de encontro de cadáver. No local, a mãe da vítima contou que sentiu falta da filha, que não dava notícias havia alguns dias, e que, ao ir até a residência, encontrou o corpo com marcas de agressão no rosto e em estado de decomposição.

A mãe do suspeito, identificado como M.T.S., de 52 anos, também esteve no local. Ela informou aos policiais que o filho havia deixado alguns pertences em sua casa por meio de terceiros, mas que não o via havia dias.

Durante o atendimento, a equipe policial foi informada de que o suspeito estava nas proximidades do bairro. Os policiais realizaram buscas e o encontraram escondido em um terreno baldio. Durante a abordagem, ele declarou que, na noite de quinta-feira, teve um desentendimento com a vítima motivado por ciúmes e a agrediu com socos no rosto, fazendo com que ela caísse desacordada.

Ele afirmou ainda que não retornou à residência desde então e permaneceu circulando pela cidade nos dias seguintes. Disse também que acreditava que a vítima estivesse apenas desmaiada quando saiu da casa.

De acordo com o filho da vítima, o casal brigava constantemente, e os conflitos eram motivados por ciúmes do suspeito, que se intensificavam quando ele fazia uso de drogas. Ele acrescentou que a casa possuía câmeras de segurança instaladas pelo próprio suspeito.

O homem foi preso em flagrante, e o caso foi registrado como feminicídio e abandono de incapaz na Polícia Civil de Mirassol/SP, devido à condição do idoso ter permanecido sem cuidados. Após ser resgatado, ele foi levado para a Santa Casa de Tanabi, onde foi atendido e liberado.

*Com informações do g1